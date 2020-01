HDBank vinh dự đón nhân Huân chương Lao động nhân kỷ niệm 30 năm thành lập

ANTD.VN - Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) vừa trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (4-1-1990 - 4-1-2020) và đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng, vì những thành tích đóng góp nổi bật trong hoạt động kinh doanh, tín dụng và từ thiện xã hội, đồng thời đón nhận nhiều danh hiệu cao quý khác.

Đây là sự kiện ý nghĩa lớn với HDBank và ngành ngân hàng trong không khí chào năm mới 2020.

Tham dự buổi lễ có ông Trương Hoà Bình – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nước CHXHCN VN; ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM; Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; và lãnh đạo các cơ quan, Bộ/Ban ngành Trung ương và địa phương; đông đảo khách hàng, đối tác chiến lược của HDBank, các thế hệ CBNV HDBank các thời kỳ.

HDBank lần thứ hai 3 nhận Huân chương Lao động

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank – bà Nguyễn Thị Phương Thảo - cho biết: "Nhìn lại chặng đường đã qua của HDBank, chúng tôi vui mừng, tự hào khi đã kiên định thực hiện thành công kế hoạch phát triển 10 năm 2011- 2019, xây dựng ngân hàng đa năng, vươn lên nhóm những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, HDBank đã chuẩn bị mọi nền tảng cho kế hoạch 2020- 2025 tiếp theo với mục tiêu trở thành một ngân hàng của người dân".

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh – ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của HDBank đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua: "Trên địa bàn TP.HCM, HDBank vừa quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội Thành phố cũng như khắp các địa phương trên khắp cả nước. Đến nay đã hỗ trợ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo phát hành 24.000 thẻ bảo hiểm, mổ mắt cho 12.000 trườngg hợp khó khăn, trao tăng hơn 100 căn nhà tình thương, phối hợp báo Công an tổ chức chắp cánh ước mơ cho nhiều gia đình. 2017 đã được tặng Huân chương Lao động hạng nhì. Thay mặt đồng bào TP xin có lời cảm ơn chân thành với sự đóng góp phát triển và an sinh xã hội của ngân hàng".

Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank – bà Nguyễn Thị Phương Thảo - phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cũng ghi nhận những thành quả HDBank đã đạt được trong thời gian qua: "Ban lãnh đạo NHNN tin tưởng rằng với kết quả đã đạt được và sự đoàn kết đổi mới năng động sáng tạo của HĐQT, Ban điều hành và đội ngũ CBNV hôm nay, HDBank với truyền thống nền tảng 30 năm qua và nhiều lợi thế của ngành hôm nay sẽ tiếp tục phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả trong thời gian tới".

HDBank với tên gọi ban đầu là Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh có số vốn ban đầu 3 tỷ đồng, tổng tài sản 20 tỷ đồng và 17 cán bộ nhân viên, là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, giai đoạn đầu có sứ mệnh “phát triển nhà ở và chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng TP. Hồ Chí Minh văn minh hiện đại”.

Ngân hàng chính thức đổi tên năm 2011. Cùng với làn gió mới từ các cổ đông lớn, giàu tiềm lực, HDBank đã hoạch tầm nhìn chiến lược phù hợp giai đoạn mới và tiên phong trong thời kỳ hội nhập kinh tế - tài chính thế giới.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước, HDBank đã chủ động triển khai chiến lược M&A để tăng quy mô, tăng chất lượng hoạt động, giảm số lượng các định chế nhỏ và yếu. Khi HDBank mua lại Công ty Tài chính tiêu dùng Société Générale - Cộng hòa Pháp, công ty trong tình trạng lỗ lũy kế kéo dài, tổng tài sản chưa tới 1.000 tỷ đồng. Về với HDBank, Công ty nay đã có tổng tài sản trên 12.000 tỷ đồng, tạo ra gần 9.000 việc làm với 14.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên 62 tỉnh thành, góp phần mang đồng vốn lành mạnh tới người dân vùng sâu, vùng xa, đẩy lùi tín dụng đen.

Việc sáp nhập Ngân hàng Đại Á vào HDBank đã tạo điều kiện cho chúng tôi mở rộng quy mô, xâm nhập sâu rộng vào khu vực Đông Nam bộ, góp phần phát triển tín dụng nông nghiệp, nông thôn của toàn ngân hàng. Năm đầu sáp nhập, tỷ lệ nợ xấu nổi lên trên 3% nhưng chỉ ngay năm tiếp theo chúng tôi đã kéo xuống được 1,5% và rất nhanh trở lại mức bình quân của HDBank chỉ trên dưới 1%. Khu vực Đại Á cũ hiện nay luôn là đơn vị xuất sắc trong hệ thống. Cả hai chương trình M&A đều đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho khách hàng, cho người lao động nên nhận được sự đồng thuận cao và có kết quả tích cực, đóng góp vào phát triển lãnh mạnh của HDBank và cả ngành.

Ngày 5-1-2018, hơn 981 triệu cổ phiếu HDBank (HDB) đã được chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và nhanh chóng đưa ngân hàng vào Top 20 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường. Tháng 1/2019, HDB được bổ sung vào danh mục VN30 - vào Top 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản tốt nhất.

Với chính sách quản lý rủi ro thận trọng, hiệu quả, kiểm soát tốt nợ xấu, sở hữu lợi thế kinh doanh vượt trội là hệ sinh thái khách hàng riêng có, HDBank liên tục đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững. Tăng trưởng kép lợi nhuận ròng của HDBank đạt mức 67,1% trong suốt 5 năm từ 2013-2018. Đến cuối năm 2019, tổng tài sản HDBank đạt hơn 230.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của HDBank ở 0,9%, mức thấp nhất toàn ngành đã được HDBank giữ vững liên tục nhiều năm. Ngân hàng cũng đạt chuẩn Basel II trước thời hạn với các tiêu chuẩn trụ cột vốn, quản trị rủi ro và công khai thông tin theo chuẩn quốc tế.

Trên nền tảng đã được xây dựng của 30 năm phát triển bền vững, và đặc biệt của 10 năm (2008- 2018), với tăng trưởng vượt bậc 22 lần so với trước, HDBank không chỉ khẳng định được vị thế của ngân hàng hàng đầu trong nước, còn mở rộng, thiết lập quan hệ đại lý với khoảng 400 ngân hàng và chi nhánh tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm các thị trường trọng yếu.

Trước thềm năm mới 2020, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập, HDBank đã chính thức khai trương văn phòng đầu tiên ở nước ngoài, đánh dấu chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của HDBank.

Trong 30 năm phát triển đặc biệt từ 2011 đến nay, HDBank là ngân hàng bán lẻ, tiêu dùng, SME hoạt động hiệu quả, đã cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính tới mọi đối tượng khách hàng, đóng góp tích cực cho sự ổn định phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu của mọi thành phần, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. HDBank có mạng lưới 285 chi nhánh phòng giao dịch, gần 16.000 điểm giao dịch tài chính phủ khắp 63/63 tỉnh, thành phố, có 16.500 cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm.

Đi cùng kết quả kinh doanh xuất sắc, HDBank là một trong những tổ chức đóng góp hiệu quả cho ngân sách Nhà nước hàng năm lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

30 năm nỗ lực bền bỉ xây dựng và phát triển không chỉ tạo nên một thương hiệu uy tín mang tên HDBank với những đặc trưng: Năng động, thân thiện, hiệu quả; mà còn tạo dựng nên một văn hoá HDBank, một cốt cách HDBank nhân văn, sẵn sàng chia sẻ những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Những năm qua, người HDBank trên cả nước đã thực hiện hàng nghìn hành trình lan tỏa yêu thương, trao 24.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, 12.000 ca mổ mắt cho người nghèo bị đục thủy tinh thể, hơn 100 căn nhà tình thương tình nghĩa trên khắp cả nước, trao 2.000 suất học bổng cho trẻ em nghèo các tỉnh miền núi ; xây cầu cho bà con nghèo các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long; đồng hành cùng Giải Cờ vua Quốc tế HDBank thường niên trong 10 năm qua và Giải bóng đá Futsal từ năm 2017... Trong đó, với 10 năm đồng hành cùng Giải Cờ vua quốc tế HDBank, Giải đã là cầu nối đưa thế giới về Việt Nam và đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới, góp phần đưa bộ môn cờ vua Việt Nam lên top 7 thế giới.

Vì những thành tích đã đạt được, HDBank được các định chế tài chính lớn, các tổ chức độc lập trong khu vực và trên thế giới công nhận bằng những giải thưởng uy tín: Moody’s xếp hạng HDBank là B1, ở mức tín nhiệm và triển vọng ổn định; HDBank là 1 trong 10 ngân hàng Việt Nam có tên trong 500 ngân hàng lớn mạnh nhất khu vực, theo đánh giá của AsiaBanker; ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận giải “Green Deal Award" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trao tặng; Top 40 thương hiệu uy tín nhất Việt Nam do Forbers bình chọn; 2 năm liền được HR Asia đánh giá là là Nơi làm việc tốt nhất châu Á... HDBank nhiều năm liền nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xếp hạng A.

Đặc biệt, nhân dịp 30 năm thành lập, HDBank tiếp tục vinh dự được đón nhận khen thưởng đột xuất cấp Nhà nước là Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng vì “thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, tín dụng và từ thiện xã hội..”. Trước đó năm 2015, HDBank cũng đã nhận Huân chương khen thưởng cho hoạt động Tái cơ cấu ngân hàng xuất sắc (sáp nhập DaiABank vào HDBank và mua lại công ty Tài chính SGVF thuộc tập đoàn Pháp); và năm 2017 HDBank vinh dự được Chủ tịch trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì trong hoạt động kinh doanh.

HDBank cũng được trao danh hiệu cao quý Cờ Thi đua của Chính phủ để tuyên dương các đóng góp của tập thể HDBank tròn 30 năm đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Cũng trong dịp này, HDBank đã trao tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 3.000 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để các em; trao tặng 6.000 sổ bảo hiểm y tế; 3.000 ca mổ mắt cho Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM và tặng Quỹ Hòa Bình Mỹ Lai 2 tỷ đồng cho bệnh nhân chất độc da cam và người có công với Cách mạng.