Hàng không tư nhân rầm rộ ra đời, Vietnam Airlines vẫn công bố lãi kỷ lục

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vừa phát đi thông tin cho biết, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất của doanh nghiệp này năm 2019 đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Cụ thể, doanh thu ước đạt 101.188 tỷ đồng (tăng hơn 2.200 tỷ so với năm 2018), lợi nhuận đạt gần 3.369 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ ước đạt hơn 75.000 tỷ đồng doanh thu và hơn 2.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tổng các khoản nộp ngân sách (hợp nhất) đạt 7.369 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018.

Trong đó, các khoản nộp ngân sách của công ty mẹ là 2.573 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.

Với kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả, hầu hết chỉ số tài chính của Vietnam Airlines cải thiện đáng kể, nâng cao khả năng tự chủ về vốn và khả năng an toàn tài chính. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu (ROE) đạt trên 16%, trong khi hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm còn 2,27 lần.

Năm 2019, đội tàu bay của Vietnam Airlines còn đánh dấu kỷ lục với 100 chiếc và gần 100 đường bay phủ khắp thế giới. Với việc bổ sung 22 tàu bay thế hệ mới hiện đại gồm Boeing 787-10 Dreamliner, Airbus A350-900, A321neo và 10 đường bay, đây là năm Vietnam Airlines tiếp nhận nhiều tàu bay nhất trong lịch sử và mở nhiều đường bay nhất trong 5 năm trở lại đây. Những tiềm lực này là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững vị thế hãng hàng không quốc tế 4 sao năm thứ tư liên tiếp theo đánh giá của tổ chức Skytrax.

Hoạt động khai thác tiếp tục được Vietnam Airlines duy trì an toàn tuyệt đối với 134.000 chuyến bay, 23 triệu lượt hành khách và gần 346.000 tấn hàng hóa được vận chuyển trong năm 2019. Chỉ số đúng giờ (OTP) đạt xấp xỉ 90%, vượt 2% so với mục tiêu năm và cao hơn mặt bằng chung thế giới.

Năm 2020, lãnh đạo Vietnam Airlines khẳng định tiếp tục đặt an toàn - đúng giờ là tiêu chí hàng đầu, tập trung nắm giữ thị phần khách hàng mục tiêu và các thị trường trọng điểm có hiệu quả.

Theo kế hoạch năm 2020, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 25 triệu lượt hành khách và đạt 110.560 tỷ đồng doanh thu hợp nhất. Cùng với đó, hãng sẽ triển khai đề án phát triển đội tàu bay giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; tập trung thực hiện dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp giai đoạn 2021-2025; tiếp tục nâng cấp chất lượng dịch vụ hướng tới 5 sao và trở thành hãng hàng không số toàn diện.