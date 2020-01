Hải quan xử lý hơn 17.000 vụ vi phạm pháp luật, thu nộp ngân sách 481 tỷ đồng

Đây là thông tin được lãnh đạo Tổng cục Hải quan đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Hải quan chiều 14/1.



Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2019, Tổng cục Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 300.500 tỷ đồng; chỉ tiêu phấn đấu được Bộ Tài chính giao là 315.500 tỷ đồng.

Kết quả thu NSNN đến ngày 31/12/2019, tổng số thu thuế của toàn ngành đạt 348.721 tỷ đồng, đạt 116,05 % dự toán, đạt 110,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 11 % so với năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu do tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam cả năm 2019 đạt hơn 517 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm 2018...

Về nợ thuế, tính đến ngày 31/12/2019 tổng nợ chuyên thu quá hạn là 5.522 tỷ đồng (số phát sinh tăng trong năm 2019 khoảng 487 tỷ đồng), tăng 294 tỷ đồng so với cuối 2018 nhưng tỷ lệ giảm xuống còn 1,58%/tổng thu NSNN (năm 2018 chiếm 1,66%/tổng thu NSNN).

Hơn 481 tỷ đồng đã được thu nộp NSNN từ các vụ vi phạm pháp luật Hải quan

Đối với công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, năm 2019 lực lượng kiểm soát Hải quan toàn ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 17.321 vụ vi phạm pháp luật hải quan (tăng 4,14 % so với cùng kỳ năm 2018); trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 3.035 tỷ đồng (tăng 78,29 % so với cùng kỳ 2018). Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 481 tỷ đồng (tăng 37,08 % so với cùng kỳ 2018). Cơ quan Hải quan đã khởi tố 51 vụ (giảm 17,74 % so với cùng kỳ 2018); chuyển cơ quan khác khởi tố 164 vụ (tăng 23,31 % so với cùng kỳ 2018).

Đặc biệt, hiện nay hoạt động của tội phạm về ma túy trên các tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không và chuyển phát nhanh vẫn gia tăng, diễn biến phức tạp xuất hiện các phương thức thủ đoạn tinh vi và buôn bán số lượng lớn. Tính đến 15/12/2019, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 194 vụ án, chuyên án; thu giữ 812 bánh heroin; 260.498 viên ma túy tổng hợp; 176 kg cocain...

Với hoạt động nhập khẩu phế liệu, năm 2019, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành thực hiện ngăn chặn từ xa không cho hạ bãi các lô hàng phế thải, phế liệu không đủ điều kiện; tăng cường công tác kiểm tra lấy mẫu phân tích; tăng cường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để quản lý chặt chẽ, phối hợp với cơ quan điều tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thông quan nhanh đối với các lô hàng đủ điều kiện.

Đối với hàng hóa tồn đọng là phế liệu để rà soát, thực hiện thông báo tìm chủ hàng và kiểm kê, phân loại thông báo tìm chủ hàng, thành lập hội đồng xử lý hàng tồn. Theo đó hướng dẫn cơ chế xử lý đối với các lô hàng đủ điều kiện nhập khẩu đồng thời kiên quyết yêu cầu hãng tàu vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam các lô hàng không đủ điều kiện.

Với sự kiểm soát chặt chẽ, tình trạng phế liệu tồn đọng, lưu giữ tại cảng đã giảm rõ rệt. Số container tồn đọng lưu giữ trên 90 ngày đến tháng 12 năm 2019 là 3.387 container (giảm 62,5 % so với cùng kỳ năm 2018).

Ngoài ra, năm 2019, trong bối cảnh căng thẳng thương mại diễn biến phức tạp nhận thấy nguy cơ các đối tượng lợi dụng xuất xứ Việt Nam để thực hiện hành vi chuyển tải bất hợp pháp, giả mạo xuất xứ, gian lận trong việc ghi nhãn hàng hóa, Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát kiểm soát chặt chẽ; tập trung điều tra xác minh một số doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng xuất xứ, lừa dối người tiêu dùng, buôn lậu trốn thuế.