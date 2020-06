Hai khách hàng may mắn chia nhau giải độc đắc hơn 91 tỷ đồng xổ số Mega 6/45 của Vietlott

Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần này là: 04 -12 - 17 - 19 - 32 - 45.



Thông tin từ Vietlott cho biết, tấm vé trúng thưởng thứ nhất được phát hành tại đại lý CT-LOTTO-Long An, tại địa chỉ 75A Nguyễn Đình Chiểu, phương 1, thành phố Tân An, Long An.

Tấm vé trúng thưởng thứ hai phát hành tại đại lý Maruni – Hồ Chí Minh, số 85 đường 15, Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM.

Với việc 2 chiếc vé trùng khớp với 6 cặp số trên thì giá trị giải Jackpot trị giá hơn 91,3 tỷ đồng sẽ được chia đôi cho chủ nhân của hai tấm vé số này, mỗi người sẽ nhận được hơn 45,6 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế TNCN.

Giải Jackpot trị giá hơn 91,3 tỷ đồng đã tìm được 2 chủ nhân may mắn

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, 2 vị khách hàng trúng giải Jackpot ngày hôm nay sẽ phải nộp mỗi người khoản tiền hơn 4,5 tỷ đồng thuế vào ngân sách địa phương phát hành vé số trúng giải nói trên.

Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 439 loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 18/6, Vietlott cũng đã tìm được 1 chiếc vé của người chơi trúng giải Jackpot 2, trị giá hơn 3,1 tỷ đồng. Vào tối 16/6, một chiếc vé may mắn khác cũng đã trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 601 của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45, ngoài 2 giải độc đắc trị giá hơn 45 tỷ đồng, Hội đồng quay thưởng còn tìm được ra 45 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 2.219 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 35.925 giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.