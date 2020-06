Hà Nội: Truy thu, truy hoàn, phạt 1.332 tỷ đồng tiền thuế

ANTD.VN - Cục Thuế Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện 7.650 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó truy thu, truy hoàn và phạt số tiền 1.332 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện thu ngân sách của đơn vị đạt 105.751 tỷ đồng, đạt 46,2% dự toán pháp lệnh, bằng 99,6% so cùng kỳ năm 2019.

Nếu tính cả 14.570 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì tổng thu ước thực hiện 120.321 tỷ đồng.



Về thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế Hà Nội cho biết tính đến nay, có 28.968 doanh nghiệp và 2.859 hộ kinh doanh trên địa bàn đã thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Ước tính 6 tháng đầu năm 2020 tổng số tiền gia hạn khoảng 14.570 tỷ đồng, qua đó góp phần giảm áp lực tài chính, giúp người nộp thuế tập trung nguồn lực phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, các Chi cục Thuế cũng đã tích cực phối hợp, lập danh sách người nộp thuế thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ để kịp thời triển khai thẩm định, làm cơ sở chi hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Thu ngân sách Hà Nội 6 tháng đầu năm xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2019

Cơ quan thuế Hà Nội cũng tăng cường triển khai các nhóm giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế.

Theo đó, Cục Thuế thường xuyên theo dõi, bám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trên địa bàn để quản lý chặt chẽ nguồn thu; đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để người nộp thuế duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, chú trọng công tác chuẩn bị trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trên cơ sở phân tích rủi ro chuyên sâu, kết hợp với thông tin từ các cơ quan chức năng và thông tin truyền thông để xác định kịp thời, chính xác người nộp thuế có rủi ro cao về thuế và có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gian lận, trốn thuế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau hoàn thuế nhằm và tăng cường công tác thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu thuế các doanh nghiệp thương mại điện tử; các hoạt động kinh doanh qua mạng, đặc biệt là mạng xã hội như facebook, zalo...

Do vậy, 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế Hà Nội ước thực hiện 7.650 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 40% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ. Qua đó, tổng số thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 1.332 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Đối với nợ thuế, ước tổng nợ tại thời điểm ngày 30/6/2020 là 28.358 tỷ đồng; trong đó, nợ trên dưới 90 ngày là 14.162 tỷ đồng, giảm 831 tỷ đồng so với tháng trước.

Về công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành sắp xếp bộ máy tại cấp Cục và Chi cục Thuế một cách đồng bộ, hiệu quả.

Đến nay, Cục đã thực hiện hợp nhất 10 Chi cục Thuế các huyện thành 5 Chi cục Thuế khu vực, các Đội tại Chi cục Thuế giảm từ 312 Đội xuống còn 244 Đội thuế (giảm 68 Đội) so với thời điểm trước khi thực hiện sắp xếp…