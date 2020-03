Giảm giá mặt bằng bán lẻ hỗ trợ người kinh doanh

Giảm giá mặt bằng cho thuê sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh trong thời điểm khó khăn

Cuối tuần qua, siêu thị Big C đã quyết định giảm giá bán lẻ cho khách thuê mặt bằng tại BigC và GO!. Bà Nguyễn Thị Phương- Phó Tổng Giám đốc Central Retail tại Việt Nam cho biết: “Chia sẻ những khó khăn với các đối tác là khách thuê mặt bằng tại các cửa hàng và trung tâm thương mại của mình, GO! / Big C đã quyết định áp dụng chương trình hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng, giúp các đối tác giảm bớt gánh nặng chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh. Cụ thể, tỷ lệ hỗ trợ sẽ được GO!, Big C xem xét từng trường hợp để đánh giá mức độ bị ảnh hưởng nhằm quyết định mức giảm tốt nhất, dao động trong khoảng 10%-15%”.

Tuy nhiên, mức giảm giá trên chỉ được áp dụng trong tháng 2 và tháng 3-2020. Theo đại diện của Big C, dịch Covid-19 cũng khiến chính những doanh nghiệp bán lẻ như Big C, GO! phải đối mặt với không ít khó khăn để duy trì kinh doanh.

Theo anh Nguyễn Minh Thắng (chủ chuỗi cà phê và đồ ăn nhanh tại Hà Nội), sau khi đàm phán với chủ cho thuê mặt bằng, có hai người đã đồng ý miễn hoàn toàn cho tôi tiền thuê nhà trong vòng 2 tháng. “Với giá thuê 35 triệu đồng/tháng/cửa hàng, việc miễn tiền thuê nhà giúp tôi có 140 triệu đồng/2 tháng để trang trải các chi phí khác cho chuỗi”- anh Minh Thắng nói.

Theo chủ nhà hàng này, từ khi có dịch Covid-19, lượng khách hàng đến chuỗi của anh giảm 50%. Tình hình kinh doanh càng ảm đạm từ đầu tháng 3-2020 đến nay, có ngày một cửa hàng chỉ đón 20-30 khách.

“Nhân viên đã bị cắt giảm lương. Một số khác tự nghỉ việc về quê (sinh viên làm thêm) vì lương giảm, trường học chưa mở cửa trở lại và muốn tránh dịch. Nếu không được hỗ trợ tiền thuê mặt bằng thì tôi phải nghĩ đến việc đóng một số cửa hàng”- anh Minh Thắng chia sẻ.

Trên thực tế, Covid-19 đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh bán lẻ. Tại nhiều tuyến phố của Hà Nội như: Trần Duy Hưng, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy… nhiều cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, nhất là cửa hàng quần áo thời trang và hàng ăn đã tạm thời đóng cửa do vắng khách.

Theo các chuyên gia, chi phí cho mặt bằng chiếm từ 20-30%, thậm chí cao hơn trong tổng chi phí kinh doanh. Thế nên việc giảm chi phí thuê mặt bằng được xem là quyết định có tác động tích cực, giúp người kinh doanh nỗ lực vượt qua thời điểm khó khăn này.

Tuy vậy, không nhiều người thuê và cho thuê mặt bằng đàm phán được mức giảm giá lý tưởng như anh Minh Thắng. “Người đi thuê luôn muốn giảm càng nhiều càng tốt, còn người cho thuê sẽ có suy nghĩ ngược lại. Vì lúc đông khách, “ăn nên làm ra”, người thuê nhà cũng không trả thêm cho chủ nhà, vẫn chỉ trả theo hợp đồng. Mặc dù vậy thì giảm giá đã là tốt”- vị chuyên gia nói.

Cũng theo các chuyên gia, khoản tiền giảm giá này nên được sử dụng nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm, khuyến mại, tặng voucher, tri ân khách hàng hoặc chuyển hướng, đẩy mạnh bán hàng online… nhằm “lôi kéo” khách hàng trở lại thay vì chỉ giải quyết những việc nội bộ của cửa hàng như trả lương nhân viên hay thanh toán các món nợ cũ.

Hồi đầu tháng 3-2020, CTCP Vincom Retail cũng công bố dành 300 tỉ đồng hỗ trợ cho các đối tác thuê mặt bằng trung tâm thương mại trên toàn hệ thống trước những khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Theo đó, chương trình hỗ trợ này được áp dụng cho đối tác ở tất cả các ngành hàng đang kinh doanh tại 79 trung tâm thương mại trên toàn quốc, có hợp đồng thuê giá cố định đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tỷ lệ hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp được Vincom xem xét, đánh giá theo mức độ bị ảnh hưởng của các vùng và ngành kinh doanh của doanh nghiệp để quyết định.