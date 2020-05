Giá xăng tăng sau 8 lần giảm liên tiếp

Giá xăng tăng trở lại sau 8 kỳ giảm liên tiếp

Bộ Công Thương cho biết, từ chiều nay, giá xăng dầu trong nước sẽ được được chỉnh tăng. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 578 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 604 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S giảm 84 đồng/lít;Dầu hỏa giảm 83 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 125 đồng/kg.

Như vậy, sau 8 lần giảm giá xăng dầu liên tiếp, giá xăng tăng trở lại, trong khi đó giá dầu vẫn tiếp tục giảm. Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tối đa là: Xăng E5RON92 11.520 đồng/lít; Xăng RON95-III 12.235 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S 9.857 đồng/lít; Dầu hỏa 7.882 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S 8.545 đồng/kg.

Mặc dù ở kỳ này không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nhưng Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định điều chỉnh mức trích lập quỹ bình ổn giá. Cụ thể làm giảm mức trích lập quỹ với giá xăng. Xăng E5RON92 trích lập quỹ ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 800 đồng/lít; dầu diesel ở mức 1.400 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 1.600 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 500 đồng/kg.

Theo Liên Bộ Công Thương- Tài chính, 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 13-5-2020, giá xăng dầu bắt đầu có xu hướng tăng nhất là đối với các loại xăng (riêng giá dầu hỏa và dầu mazut mặc dù cũng có xu hướng tăng nhưng giá bình quân trong kỳ giảm nhẹ so với kỳ trước (như biểu đồ dưới).

Cụ thể, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 24,420 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,943 USD/thùng, tương đương tăng 32,16% so với kỳ trước); 26,424 USD/thùng xăng RON95 (tăng 6,690 USD/thùng, tương đương tăng 33,90% so với kỳ trước); 28,061 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 0,913 USD/thùng, tương đương tăng 3,36% so với kỳ trước); 19,750 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,465 USD/thùng, tương đương giảm 2,30% so với kỳ trước); 133,578 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 4,228 USD/tấn, tương đương giảm 3,07% so với kỳ trước).