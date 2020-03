Giá vàng tăng mạnh, tiến sát 48 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh. Vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh tăng thêm 450 nghìn đồng/lượng chiều mua vào, tăng 550 nghìn đồng/lượng chiều bán ra, lên 47,20 – 48,02 triệu đồng/lượng (Hà Nội), 47,20 – 48,00 triệu đồng/lượng (TP.HCM).



Tại các tổ chức kinh doanh vàng lớn khác, giá vàng chiều bán ra cũng áp sát mức 48 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cụ thể, giá vàng SJC được niêm yết tại các doanh nghiệp như sau: DOJI 47,00 – 47,80 triệu đồng/lượng; Phú Quý 47,10 – 47,90 triệu đồng/lượng; PNJ 46,80 – 47,95 triệu đồng/lượng

Giá vàng đang có những bước hồi phục mạnh mẽ

Trên thế giới, giá vàng đêm qua tại thị trường Mỹ đã tăng gần 12 USD mỗi ounce; sang đến sáng nay, gia vàng tại châu Á tiếp tục giữ mức giao dịch cao quanh 1.625 USD/ounce.

Giá vàng đang giao dịch tăng trong phiên giao dịch tại thị trường Hoa Kỳ vào thứ Năm dù thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng 3 phiên liên tiếp khi Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ trị giá 2.000 tỷ USD.

Lý do được cho là do các nhà đầu tư tự tin hơn về việc có thể kiếm được một số tiền mặt để mua kim loại trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều bất ổn thời gian tới.