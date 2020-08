Giá trị thương hiệu Vinamilk được định giá hơn 2,4 tỷ USD

ANTD.VN - Giá trị thương hiệu Vinamilk được Forbes Việt Nam “định giá” hơn 2,4 tỷ USD tương đương hơn 55 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng giá trị của Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2020. Tổng giá trị thương hiệu của danh sách năm nay đạt hơn 12,6 tỷ USD, tăng 22% so với danh sách năm 2019.

Vinamilk – “thương hiệu tỷ đô” của Việt Nam

Năm 2016, lần đầu tiên Forbes Việt Nam công bố danh sách này, khi đó, giá trị thương hiệu của Vinamilk đạt hơn 1,5 tỷ USD. Từ đó đến nay, cùng với sự tăng trưởng về quy mô công ty, giá trị thương hiệu của Vinamilk cũng liên tiếp tăng qua các năm và đều nằm ở những vị trí dẫn đầu của Top thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam. Năm 2020, dù đối mặt với những biến động lớn của nền kinh tế do đại dịch Covid-19, thương hiệu Vinamilk vẫn được định giá tăng thêm 200 triệu USD so với năm 2019, đạt mốc hơn 2,4 tỷ USD.

Vinamilk là thương hiệu mạnh, sản phẩm có độ phủ và mức độ nhận biết cao với người tiêu dùng

Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này theo phương pháp đánh giá của Forbes (Mỹ), tính toán vai trò đóng góp của thương hiệu vào hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành mà thương hiệu đóng vai trò chủ đạo. Việc thu thập số liệu của các doanh nghiệp sẽ dựa trên báo cáo tài chính của các công ty.

Ngoài ra, Vinamilk cũng là công ty dinh dưỡng duy nhất có mặt trong Bảng xếp hạng 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam được Forbes Việt Nam công bố gần đây. Danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu và 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam là hai bảng xếp hạng uy tín được chờ đón nhất của Forbes Việt Nam hàng năm, thực hiện dựa trên các tiêu chí và phương pháp đánh giá của Forbes toàn cầu. Việc góp mặt ở cả hai bảng xếp hạng này cho thấy vị thế ngày càng chắc chắn của Vinamilk về cả thương hiệu lẫn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Giá trị thương hiệu Vinamilk theo Forbes Việt Nam đánh giá từ 2016 đến 2020

Tăng trưởng ổn định đến từ uy tín thương hiệu

Năm 2020 là một năm đầy thách thức với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn còn đang hoành hành. Tuy nhiên, nhờ tiềm lực và sự ứng biến phù hợp về chiến lược kinh doanh, Vinamilk vẫn cho thấy sự tăng trưởng ổn định về tất cả các chỉ số chính trong kết quả sản xuất kinh doanh.

Vinamilk hiện đang dẫn đầu thị trường trong nước về cả sữa nước và sữa bột trẻ em

Theo báo cáo tài chính được Vinamilk công bố mới nhất vào cuối quý 2/2020, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần kinh doanh nội địa đạt 25.456 tỷ đồng và xuất khẩu trực tiếp đạt 2.451 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 7,7% và 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, bất chấp các tác động mạnh mẽ của Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk hiện đạt 29.648 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 50% kế hoạch năm.

Trong đó, đáng chú ý, doanh thu cả thị trường nội địa và xuất khẩu của Vinamilk trong quý 2/2020 đều tăng trưởng 2 chữ số so với quý 1/2020. Cụ thể, mảng xuất khẩu đóng góp trực tiếp vào doanh thu thuần 1.370 tỷ đồng, tăng 26,8% so với quý 1/2020, chiếm tỷ trọng 9% trong doanh thu thuần hợp nhất. Hoạt động kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 13.364 tỷ đồng, tăng 10,5% so với quý 1/2020 và chiếm tỷ trọng 86% trong doanh thu thuần hợp nhất.

Các nhà máy có năng lực sản xuất lớn, đạt chuẩn quốc tế giúp Vinamilk đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Thương hiệu tuy là tài sản vô hình nhưng lại có đóng góp rất lớn vào hoạt động của doanh nghiệp. Vinamilk hiện có hơn 220 loại sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu về dinh dưỡng của người tiêu dùng Việt Nam từ trẻ em, người cao tuổi, thanh thiếu niên hay cho cả gia đình…

Việc liên tiếp cho ra mắt những sản phẩm dinh dưỡng mới, cập nhật các xu hướng tiên tiến trên thế giới như Organic đã giúp Vinamilk nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Không chỉ có giá trị tỷ đô la Mỹ, Vinamilk còn là thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất 8 năm liền theo báo cáo “Dấu chân thương hiệu” của Worldpanel thuộc Kantar*.

Hệ thống phân phối rộng khắp giúp tăng độ phủ và đưa các sản phẩm Vinamilk đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, tiện lợi

Trong thời gian qua, ngoài khẳng định được vị thế thương hiệu ở thị trường trong nước, Vinamilk đã có nhiều bước đi để xây dựng chỗ đứng cho thương hiệu sữa Việt Nam trên thị trường thế giới thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại và tích cực thúc đẩy xuất khẩu tại nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á... Tính đến nay, Vinamilk đã xuất khẩu sản phẩm đi 54 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng kim ngạch đạt hơn 2,2 tỷ USD.

(*) Trong ngành hàng sữa và các sản phẩm từ sữa - theo nghiên cứu Kantar | Brand Footprint từ 2013 đến 2020 - 4 thành phố chính Việt Nam và nông thôn Việt Nam.