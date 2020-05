Giá lợn hơi lại vọt lên "đỉnh", Bộ Công Thương nói gì?

Giá thịt lợn chưa giảm vì thiếu nguồn cung?

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương diễn ra chiều nay (15-5), bà Lê Việt Nga- Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương được phân công phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát thực trạng hệ thống phân phối, cung ứng, lò mổ thịt lợn tính từ cửa chuồng người chăn nuôi đến siêu thị đến người tiêu dùng;

Đồng thời, cần làm rõ những bất cập, hạn chế và xử lý vi phạm nếu có trong khâu lưu thông, phân phối, hoàn thiện hệ thống phân phối tinh gọn, hiệu quả hơn, giảm chi phí lưu thông đối với mặt hàng thịt lợn.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động mua bán của thương nhân, xử lý nghiêm trường hợp găm hàng, đẩy giá cao, xuất nhập khẩu lợn sống và nhập khẩu thịt lợn trái phép.

Theo bà Lê Việt Nga, Bộ Công Thương đang thực hiện các nhiệm vụ này và phối hợp với các doanh nghiệp bán lẻ có hệ thống phân phối lớn tổ chức các sự kiện để giảm giá bán thịt lợn. TP HCM và một số địa phương đã đưa mặt hàng này vào diện bình ổn thị trường.

Bộ Công Thương không thông tin trực tiếp về việc giá thịt lợn cao có phải do khâu trung gian hay không.

Thông tin thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, bản chất của câu chuyện giá thịt lợn tăng cao trong thời gian qua là do vấn đề cung cầu. “Cung đang thiếu rõ. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, lượng thịt lợn trong nước năm 2019 so với năm 2018 giảm 21%, 3 tháng đầu năm 2020 so với 3 tháng đầu năm 2019 lại giảm hơn 20% nữa.

Nhiều địa phương đang thiếu cả thịt lợn và lợn giống, như tại tỉnh Bắc Giang, mức thiếu hụt lên tới 50%” - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết.

Ngoài ra, hiện còn 18 tỉnh, thành phố chưa công bố hết dịch tả lợn châu Phi nên người chăn nuôi chưa yên tâm tái đàn. Một số hộ đang muốn tập trung tái đàn thì hoặc không còn vốn, hoặc rất giá lợn giống quá đắt nên họ cần cân nhắc, nếu không cẩn thận sẽ không hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, sớm nhất là đến quý IV-2020, nếu không có gì đột biến, nguồn cung thịt lợn trong nước mới bằng với trước dịch.

Thông tin mới nhất của Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, giá lợn hơi tại miền Bắc tăng liên tiếp trong những ngày qua. Cụ thể, Thái Nguyên tăng 2.000 đồng/kg lên 94.000 đồng/kg. Hà Nam vẫn ở mức 95.000 đồng/kg; Tuyên Quang tăng nhẹ thêm 1.000 đồng/kg lên 93.000 đồng/kg. Hà Nội, Bắc Giang và Hưng Yên ổn định ở mức 93.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình 90.000 - 92.000 đồng/kg. Phú Thọ là địa phương có giá thấp nhất vùng ở mức 88.000 đồng/kg.