Gia hạn gần 40.000 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp, người dân

Tổng cục Thuế vừa công bố thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế 5 tháng đầu năm 2020, theo đó thu ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.



Cụ thể, ước thực hiện thu NSNN tháng 5/2020 do ngành thuế quản lý đạt 58.000 tỷ đồng, đạt 4,6% so với dự toán pháp lệnh và chỉ bằng 63,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ dầu thô chỉ bằng 25,1% cùng kỳ; Thu nội địa ước đạt 65,8% so với cùng kỳ năm 2019. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại; thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của NHNN ước cũng chỉ đạt 63,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý ước đạt 499.832 tỷ đồng, bằng 39,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu ngân sách tháng 5 giảm mạnh so với cùng kỳ

Nguyên nhân sụt giảm nguồn thu chủ yếu do việc thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh trong đó có hoạt động cách ly xã hội khiến hầu hết các hoạt động dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa, hoạt động sản xuất kinh doanh khác bị hạn chế, do đó đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 4 và tháng 5, qua đó tác động giảm kết quả thu NSNN.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 41/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc các nhóm ngành, lĩnh vực chịu tác động nặng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đã làm sụt giảm sâu số thu ngân sách tháng 5 so với cùng kỳ.

Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến ngày 01/6/2020, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 128.684 Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bao gồm 101.974 doanh nghiệp và 26.710 hộ, cá nhân kinh doanh) với số tiền được gia hạn khoảng 36.963 tỷ đồng.

Ngoài ra, số thu 5 tháng chịu tác động giảm một phần là do việc tăng cường các biện pháp thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP dẫn đến sản lượng tiêu thụ rượu bia tại nhiều địa phương giảm mạnh.

Tổng cục Thuế cho biết, để thực hiện tốt các biện pháp quản lý nguồn thu, trong 5 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tập trung kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động đặc biệt là sau dịp tết nguyên đán, đảm bảo đưa vào quản lý thuế đối với 100% doanh nghiệp có kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, khai, nộp thuế của doanh nghiệp. Xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu NSNN.

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2020, toàn quốc có 48.341 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 5.419 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2019; có 30.607 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, giảm 90 doanh nghiệp; có 19.963 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 3.078 doanh nghiệp; nhưng cũng có 11.629 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 1.421 doanh nghiệp.

Đến cuối tháng 5/2020, toàn quốc có 773.176 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 15.643 doanh nghiệp (2,06%) so với thời điểm cuối năm 2019.

Đồng thời, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 15.195 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra được 163.726 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 20.737 tỷ đồng; tăng thu NSNN 8.686 tỷ đồng.

Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 48 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 173,77 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 891 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế gần 1.043 tỷ đồng.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 12.378 tỷ đồng, bằng 29,5% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 8.262 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 4.116 tỷ đồng...