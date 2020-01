Gần Tết, giảm giá xăng dầu

Diễn biến giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày qua

Từ 15h30 chiều nay, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh và áp dụng giá bán mới. Theo đó, xăng E5RON92 giảm 36 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 77 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S giảm 43 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 50 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng 789 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tối đa là: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.845 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.913 đồng/lít; Dầu diesel 0,05S không cao hơn 16.548 đồng/lít;

Dầu hỏa không cao hơn 15.535 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 12.709 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu này có nhiều biến động mặc dù tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng nhất là đối với các loại dầu.

Cụ thể, 71,998 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,172 USD/thùng, tương đương +0,24% so với kỳ trước); 74,396 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,695 USD/thùng, tương đương -0,93% so với kỳ trước); 80,425 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 0,249 USD/thùng, tương đương -0,31% so với kỳ trước); 79,541 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,33 USD/thùng, tương đương – 0,41% so với kỳ trước); 341,055 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 46,433 USD/tấn, tương đương +15,76% so với kỳ trước).

Đây là lần điều chỉnh giá xăng đầu tiên trong năm 2020 và là lần cuối cùng trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.