Du lịch, nghỉ dưỡng Phú Quốc liên tiếp đón ‘bom tấn’ tin vui

ANTD.VN - Trong tháng 6, khách nội địa tới Phú Quốc tăng 70% so với tháng 5. Từ khóa “du lịch Phú Quốc” cũng nằm trong top tìm kiếm của Google. Du lịch đảo Ngọc dần lấy lại phong độ, mở ra cửa sáng cho thị truong bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng trở lại "đường đua".

Sức hấp dẫn của thương hiệu Phú Quốc

Chị Phan Mai, du khách từ Hà Nội đang tìm kiếm chuyến du lịch cho cả nhà chia sẻ: “Dịp này khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đang khuyến mại lớn, con gái lại được nghỉ hè nên mình muốn thưởng cho cả nhà trải nghiệm nghỉ dưỡng hạng sang ở Phú Quốc. Song các ngày cuối tuần tháng 7 hầu như đã kín nên vợ chồng mình phải sắp xếp đi vào ngày trong tuần”.

Không chỉ gia đình chị Mai, rất nhiều công ty, doanh nghiệp tranh thủ thời điểm các đơn vị lữ hành đang tung ra nhiều gói khuyến mại hấp dẫn để tổ chức cho cán bộ nhân viên đi du lịch dịp hè. Đây cũng là một cách khích lệ tinh thần nhân viên sau đại dịch.



Nhiều công ty du lịch cho biết lượng tour đặt đi các đảo phía Nam được khách hàng ưa chuộng. Trong đó, Phú Quốc là một trong những điểm đến đang “cháy” tour do giá vé máy bay và giá phòng nhiều ưu đãi. Đặc biệt, Phú Quốc mới mở đường bay kết nối đến Vinh với tần suất 4 chuyến/ tuần, đã gia tăng kết nối đảo Ngọc với khách hàng miền Trung.

Khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn

Dự kiến giữa tháng 7, đảo Ngọc sẽ tiếp tục khai thác thêm nguồn khách đường biển tiềm năng khi tuyến tàu du lịch biển Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc dự kiến sẽ khai trương, tạo thành trục du lịch hấp dẫn ở giữa biển Tây. Phú Quốc sẽ trở thành một trung tâm du lịch lớn nhất vùng, với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi - giải trí - ẩm thực, khu động vật bán hoang dã... đẳng cấp quốc tế.

Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, 6 tháng đầu năm 2020, Phú Quốc đón xấp xỉ 70 nghìn lượt khách, tuy giảm 84,5% so với cùng kỳ, song đã tăng 70% so với tháng 5. Tổng thu từ du lịch ước đạt 117,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng khách tới Phú Quốc trong tháng 6 đã vượt qua các thủ phủ du lịch “lâu đời” của Việt Nam như Nha Trang (Khánh Hòa).

Bên cạnh đó, số liệu thống kê trên Google Trend đã chỉ ra việc tìm kiếm thông tin về du lịch Phú Quốc có dấu hiệu tăng mạnh từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 ngay khi thời kỳ giãn cách xã hội kết thúc và tình hình dịch bệnh căn bản được kiểm soát. Cùng với Hạ Long, Quy Nhơn thì từ khóa du lịch biển Phú Quốc trong tháng 6 có lượng tìm kiếm tăng gấp 2 lần so với thời điểm trước đó 6 tuần.

Tín hiệu khả quan này thể hiện sức hấp dẫn của điểm đến Phú Quốc không bị ảnh hưởng bởi đại dịch mà thậm chí còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

BĐS nghỉ dưỡng Nam đảo sẵn sàng đón sóng

Du khách đến với Phú Quốc ngày một đông kéo theo nhu cầu về phòng nghỉ tăng cao. Tuy vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, số lượng cơ sở lưu trú tại đảo Ngọc đến nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách.

Nếu so sánh Phú Quốc với Nha Trang, dễ thấy lượng phòng tại Phú Quốc đang dừng ở mức khiêm tốn. Theo thống kê, tổng số cơ sở lưu trú tại tỉnh Khánh Hòa là hơn 1.000 cơ sở lưu trú với gần 50.000 phòng. Trong khi đó, tại Kiên Giang, tuy lượng khách du lịch đã vượt Khánh Hòa trong 3 năm trở lại đây, kể cả thời gian đại dịch, thì số lượng phòng mới dừng ở mức gần 25.000 phòng, chỉ bằng 50% Khánh Hòa.

Cáp treo Hòn Thơm hút khách tới Nam đảo

Theo đánh giá của các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, công suất phòng tại Nha Trang (Khánh Hòa) luôn ở mức tốt, bởi vậy với một thị trường còn nhiều dư địa đầu tư như ở Phú Quốc, tiềm năng kinh doanh rất rộng mở. Anh Nguyễn Hữu Hiệu, chủ chuỗi khách sạn Paralia nhận định: “Mình đang vận hành thương hiệu khách sạn Paralia tại Nha Trang với 120 phòng, tiêu chuẩn 4 sao. Sắp tới Paralia tại Bãi Kem sẽ khai trương cũng với quy mô 120 phòng, nhà hàng tiêu chuẩn, sky bar và bể bơi. Trước khi quyết định xuống tiền cho 8 căn shophouse Bãi Kem để mở rộng thương hiệu Paralia tại Phú Quốc mình đã tìm hiểu và bị hệ sinh thái tại Nam đảo chinh phục.



Chủ đầu tư Sun Group đã kiến tạo một hệ sinh thái trọn vẹn, quy mô và bài bản nhằm bổ trợ cho nhau. Từ tổ hợp vui chơi giải trí, cáp treo, bãi biển tuyệt đẹp tới cộng đồng dân cư lâu dài đều hội tụ tại Nam đảo. Nếu không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với kinh nghiệm vận hành khách sạn tại Nha Trang thì ở tôi khẳng định tỷ lệ lấp đầy phòng của dự án ở Bãi Kem sẽ rơi vào khoảng 70%-80% mùa cao điểm, 42% mùa thấp điểm. Đây là một tỷ lệ lý tưởng với các nhà đầu tư kinh doanh”.

Không chỉ các khu shophouse bãi Kem đang rục rịch khai trương đón dòng khách đang “ào ạt” đổ về Nam đảo, những nhà hàng, khách sạn mini tại “thị trấn Amalfi” rực rỡ màu sắc Sun Premier Village Primavera ngay dưới chân ga cáp treo Hòn Thơm đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để ra mắt siêu phẩm Địa Trung Hải hiếm có.



Hay những căn nhà phố thuộc khu đô thị đảo đầu tiên Sun Grand City New An Thoi cũng dần hoàn thiện, mở ra cộng đồng thịnh vượng mới phía Nam đảo. Bộ sưu tập tinh hoa Nam Phú Quốc còn đang được bổ sung thêm những biệt thự trên ghềnh đá hùng vĩ của mũi Ông Đội - Sun Premier Village The Eden Bay với số lượng hạn chế.

Sun Premier Village Primavera - thị trấn Amalfi của Nam đảo đang dần hoàn thiện

Không khó để thấy với tiềm năng từ thiên nhiên trác tuyệt cùng sự đầu tư quy mô, bài bản của nhiều tập đoàn lớn, du lịch Phú Quốc đang vươn mình mạnh mẽ sau đại dịch. Đây cũng là thời điểm để các nhà đầu tư khôn ngoan khởi động những dự án nghỉ dưỡng như Paralia Bãi Kem để sau khi thế giới công bố hết dịch sẵn sàng có thể đón tiếp thêm dòng khách du lịch quốc tế trở lại Nam đảo Ngọc.