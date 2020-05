Du khách xếp hàng giãn cách check in Bà Nà Hills dịp 30-4

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, việc đón khách đã được khu du lịch (KDL) chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Trước khi vào vui chơi trong KDL, du khách được đo thân nhiệt và hướng dẫn thực hiện xếp hàng giãn cách ngay từ cổng vào. Các vạch kẻ giãn cách được phân định rõ ràng trước quầy bán vé để đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các du khách.

Nhân viên khu du lịch đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, du khách cũng được yêu cầu đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. Dung dịch sát khuẩn đặt khắp nơi trong khu du lịch để du khách và nhân viên KDL có thể làm sạch tay, giữ an toàn mọi lúc, mọi nơi.

Lượng khách trong cabin cũng được khống chế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Để chào mừng sự kiện mở cửa trở lại, Bà Nà Hills đã triển khai chương trình giảm giá vé tới 60% cho người dân 19 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, tạo nên sự hào hứng cho du khách trong ngày đầu tiên trở lại.

Lượng khách trở lại Bà Nà Hills trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ khá thưa thớt. Tuy nhiên, du khách rất thích thú bởi có lẽ hiếm có dịp nào được chiêm ngưỡng và khám phá khu du lịch hàng đầu Việt Nam trong không gian vắng khách như thế.

“Sau thời gian chờ đợi hết cách ly xã hội, tôi thấy Đà Nẵng đã an toàn và Bà Nà đã mở cửa trở lại nên quyết tâm đưa gia đình lên Bà Nà chơi, check in Cầu Vàng trước khi quay trở lại với quồng quay của cuộc sống. Tôi thấy mình may mắn khi được thưởng ngoạn Cầu Vàng và không gian thiên nhiên nơi đây khi KDL chưa quá đông đúc. Cảm giác thật sự thoải mái, dễ chịu” – Anh Lê Hùng Cường (Quảng Nam) chia sẻ.

Các nghệ sỹ nước ngoài thể hiện rõ niềm vui khi lại được hát hết mình để phục vụ du khách trên quảng trường trước nhà thờ St.Denis. Không có carnival và những show nghệ thuật nổi tiếng vốn đã là thương hiệu của Bà Nà Hills, những giai điệu vui tươi như muốn bùng cháy của các nghệ sỹ cũng đủ khiến du khách thấy ngập tràn hứng khởi khi tới khu du lịch trong dịp này.

Thời tiết khá đẹp, hoa nở khắp nơi. Bà Nà dịp này rực rỡ nhiều loại hoa, nhưng có lẽ du khách thấy ngỡ ngàng nhất với vườn hồng Morin. Hàng vạn đóa hồng đua nở, đủ sắc màu, đủ kiểu loại, hầu hết là hồng giống ngoại nhập.

Quảng trường Du Dôme vốn vẫn là chốn rộn ràng nhất ở Bà Nà. Du khách tranh thủ chụp thật nhiều ảnh, tận hưởng thật đã không gian Pháp với những lâu đài cổ kính ở chốn cổ tích thần tiên này.

Với giá vé cáp treo giảm chỉ còn 300.000 đồng/người lớn, 200.000 đồng/trẻ em, dành riêng cho du khách 19 tỉnh miền Trung- Tây Nguyên, trong những ngày tới, đây là cơ hội hiếm có để du khách tiếp tục được tận mắt chiêm ngưỡng xứ sở Cầu Vàng hấp dẫn bậc nhất miền Trung, yên tâm xả hơi sau những ngày giãn cách xã hội khi công tác an toàn hiện đang được Khu du lịch thực hiện nghiêm ngặt.