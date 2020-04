Dự đoán sốc: Giá vàng có thể lên đến 80 triệu đồng/lượng?

Sáng nay, đà tăng của giá vàng trong nước chững lại sau phiên tăng khá mạnh với mức tăng tổng cộng 300 nghìn đồng/lượng trong phiên hôm qua. Theo đó, giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đứng yên tại 47,80 – 48,45 triệu đồng/lượng (TP.HCM), 47,80 – 48,47 triệu đồng/lượng (Hà Nội).



Tại DOJI, vàng SJC tăng 110 nghìn đồng/lượng chiều mua vào nhưng lại giảm 50 nghìn đồng/lượng chiều bán ra, và đang giao dịch tại 47,86 – 48,19 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 47,50 – 48,40 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu tăng 80 nghìn đồng/lượng chiều mua vào, tăng 10 nghìn đồng/lượng chiều bán ra, lên 47,88 – 48,23 triệu đồng/lượng…

Giá vàng đang trong những phiên trồi sụt mạnh

Trên thế giới, giá vàng tiếp tục diễn biến trồi sụt trong những phiên gần đây, vàng tăng cao trong phiên giao dịch tại Mỹ nhưng lại giảm trở lại trong phiên châu Á. Đến thời điểm này, giá vàng đang giao dịch quanh 1.724,4 USD/ounce, giảm 8,2 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ (đêm qua giờ Việt Nam).

Diễn biến giá vàng vài tháng qua không theo quy luật thường thấy, nó có thể đi cùng với xu hướng của đồng USD hay thị trường chứng khoán, thay vì đối lập như trước kia.

So với các năm trước, biến động của giá vàng năm nay là rất lớn, nó cho thấy tâm lý bất ổn của các nhà đầu tư trước những biến động khó lường trên thị trường quốc tế.

Dù vậy, xu hướng chung của giá vàng thế giới vẫn là đi lên. Giới đầu tư vẫn đẩy mạnh mua vàng do lo ngại dịch bệnh sẽ làm suy thoái kinh tế toàn cầu và khủng hoảng tài chính, khắp nơi, các ngân hàng trung ương liên tục bơm tiền để hỗ trợ nền kinh tế.

Thậm chí, theo một dự báo vừa được ngân hàng Bank of America đưa ra, giá vàng còn có thể sẽ tăng gần gấp đôi, lên mức cao kỷ lục là 3.000 USD/ounce trong vòng 18 tháng tới. Nếu giá vàng thực sự tăng lên mức này thì vàng trong nước có thể lên đến hơn 80 triệu đồng mỗi lượng.

Mức giá dự báo lần này của Bank of America cao hơn nhiều so với dự báo 2.000 USD/ounce đưa ra trước đó. Ngân hàng này cho rằng “Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không thể in vàng” và do đó giá vàng còn đi lên.

Giá vàng trung bình ở mức 1.695 USD/ounce trong năm 2020 và 2.063 USD trong năm 2021.