Doanh nghiệp Xuân Trường nợ 25,7 tỷ đồng tiền thuê đất

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2018, thời gian tiến hành kiểm toán từ ngày 21/3 đến ngày 19/5/2019. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước khu vực XI đã phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến quản lý thuế đối với Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) xây dựng Xuân Trường, dẫn đến tăng số nợ đọng thêm 25,74 tỷ đồng là tiền thuê đất của doanh nghiệp này.

Ngoài ra, DNTN Xuân Trường cũng nhiều năm liên tục không nộp báo cáo tài chính. Cục Thuế Ninh Bình chưa có biện pháp xử phạt ấn định thuế theo quy định.

Cụ thể, theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, DNTN xây dựng Xuân Trường được UBND tỉnh ký 04 hợp đồng cho thuê đất trả tiền hàng năm với tổng diện tích hơn 2,9 triệu m2 để thực hiện Dự án xây dựng khu du lịch Tràng An, thời gian cho thuê là 70 năm, đơn giá thuê theo các quyết định của Sở Tài chính.

Mặc dù Chi cục Thuế huyện Hoa Lư đã nhiều lần làm việc, đôn đốc và yêu cầu doanh nghiệp nộp tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước (NSNN) kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, từ thời điểm UBND tỉnh cho thuê đất năm 2007 đến nay, DNTN xây dựng Xuân Trường chưa thực hiện nộp tiền thuê đất vào NSNN.

Tổng số tiền thuê đất phải nộp tính đến hết năm 2018 cơ quan Thuế xác định là 25,74 tỷ đồng, trong đó tiền thuê đất là 15,608 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp là 10,132 tỷ đồng.

DNTN xây dựng Xuân Trường được biết đến là chủ đầu tư nhiều dự án tâm linh lớn

Trong khi đó, Chi cục Thuế huyện Hoa Lư chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định; Cục Thuế Ninh Bình không thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền thuê đất khi đến kỳ điều chỉnh vào năm 2017 theo quy định.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết đã nhiều lần đưa DNTN xây dựng Xuân Trường vào danh mục kiểm tra, đối chiếu thuế nhưng đơn vị bằng nhiều lý do đã không chấp hành.

Cụ thể, năm 2014 doanh nghiệp này viện lý do bận đang thi công nhiều công trình; năm 2015 vì lý do bận xây chùa ở một số nơi; năm 2018, 2019 vì các lý do đang xây dựng quần thể chùa Tam Chúc phục vụ Đại lễ Phật Đản.

“Kiểm toán Nhà nước đã nhiều lần kiến nghị tại các Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương các năm về việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với DNTN xây dựng Xuân Trường nhưng địa phương không tổ chức thực hiện. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vi phạm kéo dài của DNTN xây dựng Xuân Trường”, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh.

Trước những sai phạm của DNTN xây dựng Xuân Trường, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN năm 2018 và các năm trước, sau có liên quan đến DNTN xây dựng Xuân Trường. Trong đó, cần chú ý xử lý dứt điểm những vi phạm của doanh nghiệp này, yêu cầu nộp đủ tiền thuê đất, tiền phạt chậm nộp và báo cáo tài chính theo quy định.

Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị Cục thuế tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Chi Cục thuế huyện Hoa Lư theo dõi và thu đủ khoản nợ đọng hơn 25,7 tỷ đồng tiền thuê đất của DNTN xây dựng Xuân Trường.

Đặc biệt, cần tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với việc không áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định khi doanh nghiệp này chây ì không nộp tiền thuê đất.

DNTN xây dựng Xuân Trường “nổi đình nổi đám” những năm gần đây với tư cách chủ đầu tư của nhiều dự án tâm linh lớn. Chủ doanh nghiệp này là ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1963 tại Hoa Lư, Ninh Bình.