Dịch corona, tiêu thụ rượu bia giảm mạnh có thể khiến ngân sách hụt thu 30.000 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, trong tháng 1/2020, ngành thuế đã thu đạt 155.600 tỷ đồng, đạt 12,4% so với dự toán và tăng 11,5% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng thu cao so với nhiều năm gần đây.



Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 6.500 tỷ đồng, bằng 18,5% so với dự toán, bằng 155,2% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nội địa ước đạt 149.100 tỷ đồng, bằng 12,2% so với dự toán, bằng 110,1% so với cùng kỳ năm 2019.

So với dự toán có 14/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 9%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ DNNN ước đạt 11,7%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 13,5%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 14,4%. Thuế TNCN đạt 11,4%, lệ phí trước bạ đạt 10,6%; Thu từ xổ số đạt 16,7%.

Dịch bệnh được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu ngân sách Nhà nước

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, những kết quả thu ngân sách đạt được trong tháng 1/2020 tương đối khả quan, nhưng đây là dư âm của kết quả sản xuất kinh doanh trong quý IV/2019.

Trong thời gian tới, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn. Đánh giá của các vụ, đơn vị chức năng Tổng cục Thuế, dịch bệnh do virus Corona, cộng với các quy định mới về hạn chế tác hại của bia, rượu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất kinh doanh và thu ngân sách.

Qua theo dõi cho thấy, sản lượng tiêu thụ rượu, bia giảm trên 50%, cộng với những tác động do dịch bệnh sẽ khiến ngân sách hụt thu khoảng 30.000 tỷ đồng.

Không chỉ có vậy, giá dầu thô đang có xu hướng giảm. Giá giao dịch bình quân hiện nay chỉ còn trên 50 USD/thùng, do đó sẽ làm ngân sách hụt thu trên 3.000 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, các vụ đơn vị cần rà soát kỹ các nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu đối với các hộ ngừng nghỉ kinh doanh, hộ kinh doanh thuế khoán, tiếp tục hoàn thiện cơ chế ủy nhiệm thu, hạn chế nợ đọng thuế.

Bên cạnh đó, cần theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ; tổng hợp, phân tính cơ cấu nợ thuế, phân loại nợ, xác định nguyên nhân nợ tăng; đánh giá kết quả thực hiện đôn đốc thu hàng tháng của toàn ngành thuế…