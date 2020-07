ĐHĐCĐ VIB 2020: Tiếp tục hành trình một ngân hàng bán lẻ có quy mô và chất lượng

Báo cáo tại đại hội, ban lãnh đạo VIB cho biết năm 2019 VIB đã tăng trưởng mạnh mẽ và chất lượng nhất trong 5 năm qua, với tất cả các khối kinh doanh đều vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt 4.082 tỷ, gần gấp rưỡi so với năm 2018, đạt 120% kế hoạch; tổng tài sản đạt gần 185 nghìn tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng 31%; huy động vốn bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 47%; nợ xấu duy trì ở mức chỉ 1,68% và không có dư nợ VAMC. Năm 2019 VIB cũng là ngân hàng TMCP tư nhân đầu tiên triển khai cả 3 cột trụ của Basel II với hệ số CAR 9,6%.

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT chia sẻ về chiến lược đưa VIB trở thành ngân hàng bán lẻ có quy mô và chất lượng trên thị trường bằng sự tập trung vào khách hàng, sản phẩm, chất lượng dịch vụ và digital banking bao gồm ứng dụng MyVIB, nền tảng bán hàng trực tuyến và hệ thống 165 chi nhánh với mô hình vận hành tối ưu.



Về tốc độ tăng trưởng, VIB là ngân hàng bán lẻ có tốc độ tăng trưởng tín dụng cá nhân cao và chất lượng hàng đầu thị trường. Dư nợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ liên tục tăng trưởng lần lượt 83%, 54% và 46% trong 3 năm 2017-2018-2019, chiếm tỷ trọng 85% tổng dư nợ của VIB. VIB tập trung vào phân khúc khách hàng có chất lượng, có tài sản đảm bảo tốt, có tiềm năng sử dụng nhiều sản phẩm của ngân hàng.



VIB cũng là ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng bán lẻ đối với các sản phẩm chủ lực như cho vay mua nhà, thẻ tín dụng, ngân hàng số MyVIB, đồng thời là ngân hàng có thị phần cho vay mua ô tô lớn nhất cả nước và doanh số bán bảo hiểm nhân thọ số 1 thị trường. Bên cạnh đó, VIB luôn đi đầu trong việc quản trị rủi ro, áp dụng sớm 3 cột trụ của Basel II, đầu tư mạnh vào hệ thống phê duyệt tín dụng, hệ thống chống rửa tiền, và luôn luôn đảm bảo các hệ số an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN.

Về kế hoạch kinh doanh 2020, HĐQT của VIB trình ĐHĐCĐ kế hoạch tăng trưởng tín dụng 24% tùy thuộc vào phê duyệt về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của NHNN. Lợi nhuận trước thuế 2020 dự kiến đạt 4.500 tỷ, tăng 10% so với 2019. Ban lãnh đạo VIB cũng chia sẻ, lợi nhuận 6 tháng đầu năm dự kiến đạt khoảng 2.350 tỷ, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, và đạt 52% kế hoạch cả năm, do đó kế hoạch lợi nhuận 2020 trình ĐHĐCĐ như trên là khả thi với niềm tin Việt Nam sẽ dần hồi phục kinh tế sau dịch Covid-19.

Cổ đông đặt câu hỏi về việc VIB chịu tác động như thế nào bởi dịch bệnh Covid-19 và đã có các biện pháp gì để đảm bảo duy trì và tăng trưởng kinh doanh. Ban lãnh đạo VIB cho biết ngay từ ngày đầu VIB đã đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo hoạt động kinh doanh trong tình hình mới như thiết lập các quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên ngân hàng và khách hàng, chủ động hỗ trợ giảm lãi suất từ 0,5% đến 2% cho các khách hàng có nợ trung dài hạn có nguy cơ ảnh hưởng bởi dịch Covid với dư nợ được hỗ trợ lãi suất lên đến hơn 8.700 tỷ đồng.



Mặt khác, với phân khúc khách hàng chất lượng cao và danh mục cho vay với tài sản đảm bảo an toàn, tác động của Covid-19 đến danh mục cho vay của VIB khá thấp, với chỉ khoảng 500 tỷ dư nợ của khách hàng có nhu cầu đăng ký cơ cấu lại thời gian trả nợ theo hướng dẫn của NHNN, chiếm chỉ 0,35% tổng dư nợ của VIB. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu của VIB vẫn duy trì ở mức thấp dưới 2,0% tại thời điểm 31/5/2020.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong điều kiện mới, VIB đã tăng cường đẩy mạnh đầu tư và cho ra đời các sản phẩm số hóa và các sản phẩm thẻ để khuyến khích các giao dịch điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời kích cầu chi tiêu cho nền kinh tế. Cụ thể, VIB là ngân hàng đầu tiên và duy nhất mang về thị trường Việt Nam giải pháp công nghệ thẻ hiện đại Smart Card cho phép lập kỷ lục trên thị trường về thời gian phê duyệt và đưa thẻ vào sử dụng.



Đồng thời, ngân hàng cũng giới thiệu và cho ra mắt nhiều dòng thẻ với tính năng vượt trội, chưa từng được giới thiệu tại Việt Nam: Thẻ thanh toán toàn cầu, VIB Premier Boundless, VIB Happy Drive, VIB Zero Interest, VIB Financial Free, VIB Travel Élite và VIB Online Plus. VIB cũng là ngân hàng đầu tiên áp dụng BigData và AI trong việc mở và quản lý thẻ tín dụng tại thị trường. Các dòng thẻ này đã giúp VIB trở thành ngân hàng có chỉ số tăng trưởng phát hành thẻ và chỉ số chi tiêu trên thẻ trong nhóm dẫn đầu thị trường Việt Nam.



Đây cũng là chiến lược của ngân hàng trong việc phát triển mạnh mẽ giao dịch thanh toán trực tuyến và đưa VIB trở thành một trong những ngân hàng tiên phong và tích cực đóng góp vào việc xây dựng một xã hội không tiền mặt tại Việt Nam.

Về kế hoạch vốn, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 11 nghìn tỷ bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%. ĐHĐCĐ cũng phê duyệt kế hoạch và ủy quyền HĐQT của VIB thực hiện việc chuyển sàn niêm yết sang sàn giao dịch chứng khoán HCM (HOSE) vào cuối năm nay sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn.