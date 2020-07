Đầu tuần, giá lợn hơi lại lên 93.000 đồng/kg

Lợn hơi quay đầu tăng giá, giá thịt lợn tại các chợ vẫn đứng ở mức cao

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương), ngày 20-7, giá lợn hơi tại miền Bắc biến động tăng nhẹ so với trước đó, dao động trong khoảng từ 90.000 - 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Ninh Bình, giá lợn hơi tăng 2.000 đồng/kg lên mức 90.000 đồng/kg. Còn tại Hà Nội, Phú Thọ, Nam Định, Hưng yên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang lợn hơi được thương lái thu mua từ 90.000 - 92.000 đồng/kg. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, giá lợn hơi cũng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên 92.000 đồng/kg.

Ngược lại, giá lợn hơi tại tỉnh Hà Nam, Thái Nguyên, Thái Bình đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 90.000 - 91.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên cũng tăng nhẹ.

Xu hướng giá lợn hơi tăng bắt đầu từ tuần trước. Khi đó, tại miền Bắc, thay vì “ngấp nghé” 90.000 đồng/kg thì lợn hơi đã tăng thêm từ 1.000-2.000 đồng/kg, trở lại mốc 90.000 đồng/kg.

Một chuyên gia thị trường cho biết, giá lợn hơi tăng trở lại là do việc nhập khẩu lợn thịt vẫn gặp một số khó khăn, nguồn cung thịt trong nước chưa được bổ sung. Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa phương nên người dân e ngại, chưa dám tái đàn. Mặt khác, nguồn lợn giống cũng chưa dồi dào.

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2002 ngành chăn nuôi mới diễn ra, ông Nguyễn Văn Trọng- Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, tính đến tháng 6-2020, tổng đàn lợn trên cả nước đạt 24,9 triệu con, tương đương 79,5% so với tháng 12-2018 (thời điểm trước dịch). Trong đó, lượng lợn của 15 doanh nghiệp lớn đạt trên 4,1 triệu con, tăng so với 1-1-2019 là 66,3%, tăng so với 1-1-2020 là 30,1%.

Đại diện Bộ NN&PNNT cho biết, dịch tả lợn châu Phi vẫn là một trong những nguyên nhân gây sụt giảm nguồn cung thịt lợn và giá cả chưa thể hạ xuống. Bộ NN&PTNT cũng cam kết sẽ gỡ khó cho hoạt động nhập khẩu lợn thịt.

Tại các chợ dân sinh tại Hà Nội, giá thịt lợn vẫn dao động từ 160.000 đồng-180.000 đồng/kg. Mức giá này đã đứng ổn định trong suốt thời gian dài vừa qua. Ghi nhận tại các chợ cho thấy, giá thịt lợn cao trong khi thời tiết lại nắng nóng nên nhu cầu tiêu thụ thịt lợn không cao.