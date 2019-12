Đầu tư bất động sản cuối năm 2019: Yếu tố nào giúp dự án đem lại lợi nhuận khủng?

Giao thông thuận tiện là bàn đạp cho bất động sản tăng trưởng

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội môi giới BĐS Việt Nam, thị trường bất động sản nửa cuối năm 2019 tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM khá trầm lắng. Trong quý III/2019, chỉ tính riêng phân khúc căn hộ tại Hà Nội, tổng lượng sản phẩm chào bán ra thị trường sụt giảm hơn 2.200 căn so với quý II/2019 và giảm hơn 4.000 căn so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, trái với bức tranh toàn cảnh có phần ảm đạm như vậy, khu Tây Hà Nội lại ghi nhận sức nóng từ thị trường những tháng cuối năm với hàng loạt các dự án chất lượng có số lượng giao dịch lớn như The Sapphire 4 – đại đô thị Vinhomes Smart City, The Terra An Hưng, Anland Premium… Theo báo cáo của CBRE công bố ngày 9/10, trong quý III/2019, có gần 6.100 căn hộ chung cư được chào bán từ 18 dự án trên toàn thành phố, trong đó, 77% nguồn cung đến từ khu vực phía Tây Hà Nội.

Lý giải cho sức hút của khu vực này, các chuyên gia bất động sản nhận định, ngoài lợi thế là quỹ đất dồi dào để phát triển các dự án quy mô, tầm cỡ, khu vực này còn được đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD, kết nối các tuyến đường lớn dẫn vào trung tâm thành phố như đại lộ Thăng Long, trục Tố Hữu – Lê Văn Lương, đường Lê Trọng Tấn đến sân vận động Mỹ Đình…

Đồng thời, sức hút từ hạ tầng còn kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt các cao ốc, văn phòng, trụ sở của các doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore…Từ đây, thị trường căn hộ cho thuê lại phát triển sôi động với các dự án chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài, nhân viên cao cấp làm việc tại khu vực này. Theo báo cáo thị trường Việt Nam quý III/2019 của Savills, nhu cầu thuê căn hộ của khách nước ngoài đã tăng đến 46% và giá thuê trung bình tăng 4% theo quý. Đây là nhóm khách có yêu cầu khá cao về chất lượng nơi ở, nên những dự án đại đô thị hiện đại, có quần thể đồng bộ và vị trí thuận tiện sẽ đảm bảo nguồn thu từ căn hộ cho thuê cho các nhà đầu tư. Ví dụ như đối với dự án Vinhomes Smart City nằm trên trục đại lộ Thăng Long, cách Trung tâm hội nghị quốc gia khoảng 7 phút di chuyển; nhà đầu tư vừa có thể an tâm về nguồn khách thuê từ bên ngoài và cả từ tòa văn phòng cao cấp của khu đại đô thị. Song song, vẫn được đảm bảo về giá trị tăng trưởng theo thời gian của dự án bởi vị trí kết nối thuận tiện tới sân vận động Mỹ Đình, đường Lê Trọng Tấn, Trần Duy Hưng.

Vị trí trung tâm – tâm điểm hút khách toàn dự án

Bên cạnh hệ thống giao thông thuận tiện, vị trí trung tâm cũng là yếu tố góp phần “nâng giá” các dự án bất động sản. Đối với các khu đô thị cao cấp, những phân khu nằm ở vị trí trung tâm dự án thường sẽ là những sản phẩm nổi bật nhất, là tâm điểm chú ý của toàn dự án. Lấy ví dụ như tại Vinhomes Smart City, dù chỉ vừa chính thức ra mắt vào ngày 01/12, phân khu Sapphire 4 sở hữu vị trí tâm điểm của khu đại đô thị, nằm ngay trên trục giao thông chính của dự án – đường nội khu của tuyến sân vận động Mỹ Đinh – Lê Trọng Tấn, đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong buổi giao dịch đầu tiên. Không chỉ ghi điểm với tầm nhìn đắt giá hướng trực diện ra công viên thể thao trung tâm rộng 10,2ha và hồ cát trắng, phân khu Sapphire 4 còn hút khách bởi vị trí vàng, kế cận với phân khu cao Diamond cao cấp nhất của dự án.

Trong hai ngày đầu tiên mở bán, riêng tòa căn hộ S4.03 “vedette” của phân khu sở hữu layout chữ L vuông vức và vị trí đắt giá ngay mặt tiền trục chính đã lập kỉ lục với số lượng giao dịch đặt cọc lên tới 200 căn, minh chứng cho giá trị “ăn điểm” của vị trí trung tâm đối với một dự án bất động sản.

Tiện ích liền kề trong một bước chân

Theo khảo sát tâm lý của khách hàng thuê/mua căn hộ để ở, họ thường quan tâm đến các vấn đề như vị trí nằm ở đâu, có thuận tiện không, cách trường học, bệnh viện bao xa, có khu vui chơi, trung tâm mua sắm nào ở gần đấy nhất không… Thông thường, để thỏa mãn tất cả những yếu tố kể trên như hệ thống giao thông thuận tiện, vị trí trung tâm, khu vực tập trung tiện ích… thì đòi hỏi đó phải là dự án cao cấp, đắt tiền.

Trong khi đó, The Sapphire 4 của Vinhomes Smart City dù sở hữu vị trí đắc địa “kế trường, gần chợ, ngay đường lớn”, được bao quanh bởi hệ thống trường Vinschool và tổ hợp hơn 10 trường học trong khu vực lân cận và cách hệ thống tiện ích 5 sao chỉ tính bằng bước chân như: tòa tháp văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất hệ thống, vườn Nhật quy mô Đông Nam Á; nhưng mức giá lại ngang bằng các dự án tầm trung – cao cấp khác trên thị trường.

Hỗ trợ vay vốn từ chủ đầu tư

Nhằm tối đa hóa lợi ích cho các nhà đầu tư khi mua căn hộ ở thời điểm cuối năm này, phân khu Sapphire 4 được chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng hấp dẫn nhất từ trước đến nay, đó là hỗ trợ khách vay vốn ngân hàng lên đến 35 năm với lãi suất 0%. Với các căn hộ diện tích linh hoạt cùng nhiều mức giá phù hợp để nhà đầu tư cân nhắc và chọn lựa, đây chắc chắn sẽ là một trong những dự án có lượng giao dịch lớn bậc nhất trên thị trường những ngày cuối năm.