Đào, quất Tết xuống phố, hàng "độc" giá hàng triệu đồng

Chuột cõng quất bonsai có giá hàng triệu đồng/cây

Khoảng 1 tuần nay, dọc đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm), quất cảnh trưng Tết được bày bán la liệt, từ các mẫu tạo hình truyền thống đến mẫu mới dành riêng cho năm Canh Tý. Giá một chậu quất cao từ 80cm-1m, đặt trong chậu thông thường giá 400.000- 500.000 đồng/chậu. Chậu quất để bàn, cao 20-30cm giá chỉ 100.000-150.000 đồng/chậu. Khách hàng ở chung cư nhỏ, khách hàng văn phòng thường mua các chậu quất này về trưng bày.

Anh Nguyễn Văn Hậu (người bán quất tại đường Tố Hữu) cho biết: “Giá quất cảnh năm nay không tăng so với mọi năm. Quả quất to đều, mã đẹp nhưng chưa quá chạy hàng”.

Trong khi đó, các loại quất tạo hình lại có giá bán khá cao. Bày bán quất tạo hình từ đầu tháng 12 Âm lịch tại ngã tư Vạn Phúc (Hà Đông), chị Phạm Thị Thương cho biết: “Chuột cõng quất đang là mẫu mới và hợp với năm con chuột này. Mỗi ngày có hàng chục chậu được chuyển cho khách”.

Kích thước các chậu chuột cõng quất không quá lớn, nhưng tạo cảm giác mới mẻ, phóng khoáng. Giá lên tới hàng triệu đồng mỗi chậu. Tương tự, các loại quất tạo hình phúc lộc thọ trên quả cũng thu hút sự chú ý của người mua.

Mặc dù còn gần chục ngày nữa mới đến Tết nhưng do thời tiết miền Bắc năm nay ấm ẩm nên thời điểm hiện tại, đa số các loại bích đào đã nở hoa. Anh Phạm Tuấn (chủ vườn đào tại Trung Văn- Nam Từ Liêm) cho hay: “Năm nay đào nở hoa sớm quá, người trồng không hãm được do thời tiết ấm ẩm kéo dài. Khoảng 1 tuần nay có nhiều khách mua đào về chơi Tết sớm hơn trước đó, nhưng nói chung bán rất chậm, giá không tăng so với năm ngoái”.

Trên thực tế, nhiều gia đình đã mua đào chơi Tết, nhưng là cành đào nhỏ, cắm vừa lọ nhỏ. Những gốc đào to chưa có nhiều khách mua. Giá đào cũng dao động từ 100.000 đồng/cành đến hàng triệu đồng/chậu.

Anh Kiều Văn Phương (Dương Nội- Hà Đông) cho biết: “Tôi đi thăm vườn đào nhưng chưa mua, vì đào nở sớm quá. Để gần Tết lựa chọn sẽ dễ hơn”.

Các loại đào rừng đã được đưa về Hà Nội, giá bán cành trung bình khoảng 600.000- 700.000 đồng/cành trong dịp này. Đào rừng cũng bắt đầu nở, nhưng muộn hơn so với đào bích trồng tại các vườn tại Hà Nội.