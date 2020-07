Đang điều tra 1 doanh nghiệp tự phát hành C/O cho 33 doanh nghiệp xuất khẩu 600 tỷ đồng hàng hóa ra nước ngoài

16:40 07/07/2020 0 Hà Loan

ANTD.VN - Dù không được Bộ Công Thương, VCCI cấp ủy quyền để thực hiện việc thẩm định, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) nhưng Công ty CP Giám định Đại Minh Việt vẫn tự phát hành C/O cho nhiều doanh nghiệp để xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Hải quan đang phối hợp với cơ quan Công an để điều tra, làm rõ sai phạm của doanh nghiệp này.