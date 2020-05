Đang diễn ra "Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội"

ANTD.VN - Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 góp phần đưa trái cây, nông sản, đặc sản an toàn của nhiều tỉnh, thành phố đến với người tiêu dùng Hà Nội và tiêu thụ trái cây, nông sản đang đến vụ thu hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tham quan gian hàng tại tuần hàng

Từ ngày 30/5- 3/6/2020, tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì phối hợp với siêu thị Big C Thăng Long – một thành viên của Tập đoàn Central Retail tổ chức đang diễn ra tại siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội).

Đây là Tuần hàng đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội trong năm 2020 để thực hiện kế hoạch kích cầu nội địa, tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020.

Tuần hàng có sự tham gia của trên 60 gian hàng đến từ 17 tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Bắc Giang, Sơn La, Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Điện Biên, Hưng Yên… Các loại trái cây, nông sản được bày bán là: vải thiều Bắc Giang, Hưng Yên Hải Dương; xoài, mận Sơn La; nho Ninh Thuận, ổi, đu đủ...); thủy sản Quảng Ninh, Nam Định; rau củ các loại và nhiều đặc sản địa phương khác.

Hiện nay, nhiều loại trái cây của Việt Nam đã đến mùa vụ thu hoạch. Một số loại nông sản cũng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, xuất khẩu do ảnh hưởng dịch Covid – 19 nên tuần hàng không chỉ kích cầu tiêu dùng nội địa mà còn giải quyết “đầu ra” cho nông sản Việt Nam.