Đại hội đồng cổ đông VietinBank 2020 thông qua các mục tiêu cơ bản

Phát huy vai trò chủ lực, trụ cột, hàng đầu

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank khẳng định: “Năm 2019, bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, VietinBank đã triển khai quyết liệt và có kết quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình, giải pháp của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch kinh doanh trung hạn 2018 - 2020, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ 2019 thông qua. Lợi nhuận năm 2019 hoàn thành vượt mức, đạt 127% kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt”.

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu khai mạc tại Đại hội

Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 lan rộng, tác động mạnh và đa chiều tới các hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Đến nay, về cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Với độ mở kinh tế cao, dự báo kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn và ngành ngân hàng là một trong những ngành chịu tác động lớn của dịch bệnh.



Ngay từ đầu năm, HĐQT VietinBank đã chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, có kết quả các giải pháp đồng hành, hỗ trợ khách hàng/nhóm khách hàng phòng chống, khắc phục khó khăn do dịch bệnh, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh, đồng thời đưa ra các chương trình tín dụng với lãi suất cho vay hợp lý và điều chỉnh giảm mạnh lãi suất, các loại phí để hỗ trợ khách hàng.



Những tác động của dịch bệnh và biện pháp ứng phó dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả kinh doanh trong năm 2020 của VietinBank, tuy nhiên những giải pháp hỗ trợ của VietinBank sẽ góp phần quan trọng phục hồi và phát triển nền kinh tế, tạo đà phát triển tốt hơn trong tương lai.

VietinBank sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, trụ cột của NHTM lớn, hàng đầu của đất nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, bứt phá phát triển sau đại dịch Covid-19, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

VietinBank đặt ra các mục tiêu tài chính dự kiến năm 2020 như sau: Dư nợ tín dụng: Tăng trưởng 4 - 8,5%; Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: Tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5 - 10%; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ≤ 2%; Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ và hợp nhất: Bảo đảm hiệu quả kinh doanh và cải thiện hoạt động kinh doanh, tiếp tục bám sát diễn biến và tác động của dịch Covid-19 để tính toán, xác định phù hợp với điều kiện thực tế của nền kinh tế và sẽ cập nhật kế hoạch lợi nhuận trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền;

Về cổ tức: Sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định, đề nghị để lại toàn bộ lợi nhuận còn lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn tự có, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh. Phương án cụ thể về cổ tức thực hiện theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, Tỷ lệ khả năng chi trả, Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn, Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ an toàn hoạt động khác: Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động kinh doanh của VietinBank để quyết định các chỉ tiêu chính thức và công bố thông tin trên website của VietinBank.

Động lực để phát triển

Chia sẻ về chiến lược hành động và tiềm năng, triển vọng của VietinBank trong các năm tới, ông Lê Đức Thọ cho biết: Trong trung và dài hạn, ngành ngân hàng Việt Nam nói chung và VietinBank nói riêng có nhiều tiềm năng và cơ hội tốt để phát triển. VietinBank tiếp tục đổi mới sáng tạo, nắm bắt cơ hội, cụ thể hóa chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với sự phát triển của thị trường.



Để thực hiện có kết quả chiến lược kinh doanh, VietinBank đã và đang phát triển nền tảng công nghệ thông tin hiện đại bậc nhất trong hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh số hóa hoạt động và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu. Các giải pháp được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu và xu hướng vận động của thị trường sẽ giúp VietinBank phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững, tăng năng lực cạnh tranh; tiếp tục củng cố vị thế hàng đầu trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam.

Tặng hoa, chúc mừng các thành viên mới của HĐQT VietinBank

Với vai trò của mình, VietinBank khẳng định và cam kết đáp ứng kịp thời, đầy đủ tất cả các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng, cần thiết của doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục, tăng khả năng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối với các doanh nghiệp và cá nhân. Ứng dụng rộng rãi các giải pháp ngân hàng trên kênh điện tử, thuận tiện, an toàn, bảo mật.



Triển khai tích hợp thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp đa dạng các dịch vụ công không dùng tiền mặt cho nền kinh tế và xã hội. Đặc biệt, VietinBank luôn chủ động phát huy tốt vai trò là NHTM chủ lực, trụ cột của hệ thống, đi đầu trong việc thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.