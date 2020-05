Đại hội cổ đông MSB: Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.439 tỷ đồng trong năm 2020

ANTD.VN - Đại hội đồng cổ đông MSB đặt mục tiêu 2020 đạt lợi nhuận trước thuế 1.439 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019; đồng thời xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC…

Đại hội cổ đông Ngân hàng MSB

Ngày 22/05, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.



Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo MSB cho biết, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.287 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm 2018.

Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 157 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018 và hoàn thành 103% so với kế hoạch đặt ra. Dư nợ tín dụng tăng hơn 23% đạt gần 68 nghìn tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng và phát hành các giấy tờ có giá đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 25% so với đầu năm và vượt kế hoạch mục tiêu đặt ra.

Trong năm 2019, MSB cũng chính thức được Ngân hàng Nhà nước trao quyết định áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo chuẩn mực quốc tế Basel II. Tháng 4/2019, ngân hàng này cũng được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng hạng…

Trong quý I/2020, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, MSB vẫn duy trì sự tăng trưởng khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt gần 290 tỷ đồng, tăng gần 297% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 224 tỷ đồng, tăng 265%.

Tổng tài sản của ngân hàng cũng đạt gần 155 nghìn tỷ, tăng gần 15% so với quý I/2019. Ba trụ cột của Basel II cũng được ngân hàng công bố hoàn thành sớm trước hạn ngay trong quý I/2020 này.

Hoạt động kinh doanh được quản trị tốt, chiến lược hiệu quả kết hợp với các chỉ số an toàn được kiểm soát hiệu quả đã giúp MSB giữ nguyên được xếp hạng tín nhiệm ở tất cả các tiêu chí trong kỳ đánh giá của tổ chức xếp hạng quốc tế Moody’s tháng 5/2020.

Với những kết quả đó, MSB đã đặt ra những mục tiêu tăng trưởng ổn định cho năm 2020 và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

Cụ thể, mục tiêu 2020 đạt lợi nhuận trước thuế 1.439 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019; tổng tài sản 170 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 81,5 nghìn tỷ đồng; huy động vốn đạt 99 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Đồng thời, ngân hàng cũng đặt mục tiêu xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2020…

Về việc chia cổ tức, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức 10% trong năm 2020, đồng thời không chia cổ tức cho năm 2019 mà sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận đạt được trong năm 2019 để tái đầu tư vào hoạt động của ngân hàng trong năm 2020.

Về kế hoạch niêm yết lên sàn chứng khoán, trước những diễn biến bất lợi của thị trường trong quý I/2020, Đại hội đã xin ý kiến cổ đông về việc tạm hoãn hồ sơ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và sẽ tái khởi động việc niêm yết vào thời điểm thị trường thuận lợi hơn.

Trong thời gian đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị MSB chọn thời điểm phù hợp để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM tùy thuộc diễn biến của thị trường chứng khoán hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.