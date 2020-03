Đà giảm của thị trường chứng khoán được "hãm phanh" nhờ dòng tiền "bắt đáy"

ANTD.VN - Trong bối cảnh thị trường liên tục “đỏ lửa” kể từ đầu tuần, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng đã lên tiếng trấn an nhà đầu tư. Trong phiên chiều nay, thị trường có dấu hiệu hồi phục, giúp đà giảm toàn phiên được thu hẹp.

Đà giảm được “hãm phanh”



Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch cuối tuần với áp lực bán rất mạnh, nhiễu mã trắng bên mua. VN-Index nhanh chóng mất hơn 43 điểm vào đầu giờ giao dịch. Hàng loạt Bluechips như BVH, GAS, MSN, VCB, VIC, PLX, VPB, VRE, PNJ, BID, VHM, MWG… đồng loạt giảm sàn.

Lực cầu bắt đáy sau đó đã giúp thị trường hồi phục nhẹ, thu hẹp đà giảm. Tuy nhiên, điểm tiêu cực là khối ngoại vẫn bán ròng khá mạnh, áp lực bán đã kéo các chỉ số đi xuống ngay sau đó.

Tạm dừng phiên sáng, chỉ số VN-Index giảm 33,32 điểm (4,33%) xuống 735,93 điểm; HNX-Index giảm 3,42% xuống 98,43 điểm và UPCoM-Index giảm 2,34% xuống 49,73 điểm.

YEG là cái tên tăng điểm nổi bật nhất trong sáng nay khi tăng hơn 4.000 đồng sau thông tin Yeah1 "bắt tay" với Tân Hiệp Phát.

Đến phiên giao dịch chiều, thị trường chứng kiến những nhịp rung lắc dữ dội. Thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẽ bơm hơn 1.000 tỷ USD để can thiệp thị trường đã mang lại tác động tích cực cho tâm lý nhà đầu tư ngay từ những phút mở cửa phiên chiều. Dòng tiền bắt đáy đổ mạnh vào thị trường, trong khi bên bán cũng rút lệnh giúp thị trường hồi phục nhanh chóng. Từ mức giảm hơn 33 điểm trong phiên sáng, chỉ số VN-Index có lúc chỉ còn giảm gần 6 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/3, nhờ dòng tiền bắt đáy, hàng loạt bluechips thậm chí đóng cửa trong sắc xanh như CTG, DHG, FPT, REE, VIC, TCB, HDB, POW, MBB, STB… Bộ 3 MWG, PNJ, FRT đều đóng cửa thoát giá sàn.

Sắc xanh đã trở lại với nhiều mã chứng khoán trong phiên chiều nay

Dù có nhiều tín hiệu tích cực, nhưng tâm lý giới đầu tư vẫn khá thận trọng khiến các chỉ số chốt phiên chưa thể ngược dòng. VN-Index đóng cửa thu hẹp đà giảm xuống còn 7,47 điểm (0,97%) xuống còn 761,78 điểm; HNX-Index giảm 0,52% xuống 101,38 điểm và UPCoM-Index giảm 0,85% xuống 50,49 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng khá mạnh với giá trị giao dịch 3 sàn hơn 7.000 tỷ đồng. Dù vậy, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng khá mạnh với giá trị hơn 700 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung vào các bluechips như HPG, MSN, VHM…

Nhà đầu tư không nên bán tháo

Trước đó, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) Trần Văn Dũng gửi thông điệp đến nhà đầu tư: “Chúng tôi mong rằng, các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian và nhà đầu tư cần vững tin vào nội lực của nền kinh tế, vào các giải pháp của Chính phủ và các bộ, ngành, cũng như sức bền của thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ thị trường lấy lại đà tăng trưởng, đặc biệt là tránh những phiên bán tháo không cần thiết”.

Theo ông Dũng, trong phạm vi thẩm quyền, UBCK sẽ báo cáo Bộ Tài chính một số giải pháp góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong ngành chứng khoán và cho nhà đầu tư, trong đó có giải pháp cắt giảm một số loại giá dịch vụ chứng khoán và nới lỏng một số quy định về giao dịch ký quỹ (margin) áp dụng cho giai đoạn trước mắt.

Tuy nhiên, quan điểm của UBCK là vẫn sẽ tiếp tục điều hành thị trường chứng khoán theo hướng tôn trọng sự tự điều chỉnh theo quan hệ cung – cầu của thị trường, hạn chế tối đa các tác động, can thiệp về hành chính và kỹ thuật vào thị trường khi chưa thật sự cần thiết. UBCKNN và các đơn vị sẽ tăng cường theo dõi giám sát các diễn biến của thị trường để kịp thời đưa thông tin chính thống, minh bạch cho thị trường; trấn an tâm lý nhà đầu tư; xử lý nghiêm những hành vi thao túng, trục lợi do dịch bệnh hoặc tung tin đồn thất thiệt để trục lợi.

Lãnh đạo UBCK cũng cho rằng, nhìn một cách tổng quan, khi Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, thì với nội lực của nền kinh tế Việt Nam, chúng ta vẫn có nhiều cơ sở để trông đợi vào khả năng tăng trưởng kinh tế khả quan.

Phân tích trên tương quan toàn cầu, dòng tiền đầu tư khi gặp biến cố có thể tạm thời co cụm, nhưng khi mọi việc đã ổn trở lại, dòng tiền thông minh sẽ luôn tìm tới những nơi an toàn và có khả năng sinh lời cao.

“Việt Nam chúng ta có nền tảng vĩ mô tốt, có lợi thế trong các hiệp định thương mại tự do cũng như xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu, Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện cho phát triển kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài... Chúng tôi cho rằng, Việt Nam vẫn là điểm sáng khi dịch bệnh sớm muộn cũng sẽ được kiểm soát” – ông Trần Văn Dũng nhận định.

Đồng thời, lãnh đạo UBCK cũng cho biết, cơ quan này sẽ xử lý hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp trong vòng 1 ngày, thay vì xử lý trong vòng 7 ngày như quy định tại Thông tư 162/2015/TT-BTC.

“Các doanh nghiệp có nhu cầu mua cổ phiếu quỹ cần làm đúng hồ sơ pháp lý theo Thông tư 162. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tối đa, hoàn tất thủ tục chấp thuận cho doanh nghiệp trong vòng 1 ngày”, ông Dũng nói.