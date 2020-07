Covid-19 vẫn lan rộng, vì sao giá vàng tuột ngưỡng 1.800 USD/ounce?

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng vàng giao tháng 8 lùi 13,50 USD (tương đương 0,7%) xuống 1.800 USD/ounce, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 6/7/2020.



Trong khi đó, hợp đồng vàng giao ngay mất 0,8%, chỉ còn 1.796 USD/ounce. Sang đến sáng nay tại châu Á, giá vàng hồi phục nhẹ nhưng vẫn chỉ giao dịch trên mức 1.797 USD/ounce

Trong nước sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng đồng loạt điều chỉnh giảm nhẹ, tuy nhiên mức giảm không đáng kể và giá vàng vẫn trụ vững trên 50 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 40 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, xuống 50,28 – 50,76 triệu đồng/lượng (Hà Nội), 50,28 – 50,65 triệu đồng/lượng (TP.HCM).

Giá vàng trong nước giảm nhưng mức giảm không nhiều như vàng thế giới

Tương tự, các doanh nghiệp khác cũng giảm giá vàng với mức giảm quanh 50 nghìn đồng/lượng, giá vàng SJC trên thị trường giao dịch phổ biến quanh 50,35 – 59,55 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm khi đồng tiền định giá hàng hóa mạnh lên. Cụ thể, chỉ số đồng USD (ICE U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – nhích tăng 0,2% vào ngày thứ Năm.

Giá vàng đã giảm xuống dưới ngưỡng 1.800 USD/ounce trong phiên vừa qua còn do bởi Ngân hàng trung ương Châu Âu giữ nguyên các mức lãi suất chủ chốt và các chính sách tiền tệ hiện tại, khiến nhiều nhà đầu tư lại hứng khởi với những tài sản rủi ro khác.

Ngoài ra, các dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc và Hoa Kỳ mới công bố khá tốt cũng tạo thêm sức ép cho kim loại quý.

Tốc độ tăng trưởng GDP quý II của Trung Quốc là 3,2% tốt hơn so với mục tiêu 2,5% dự kiến, nhưng chủ yếu đến từ các ngành công nghiệp được hỗ trợ bởi nhà nước của Trung Quốc.

Báo cáo doanh số bán lẻ tháng 6 của Mỹ cũng cho thấy doanh số bán lẻ tháng 6 tăng 7,5% so với tháng trước và doanh số bán lẻ cốt lõi tăng 7,3% so với tháng trước. Mặc dù số liệu không còn tốt như trước, nhưng vẫn tốt hơn dự kiến, nó vẫn giảm 26% so với năm trước.