Công bố đại dịch Covid-19, vì sao giá vàng vẫn rơi tự do?

11:05 13/03/2020 0 Linh Nhật

ANTD.VN - Vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn, nhưng kể từ khi WHO công bố đại dịch Covid-19, giá vàng lại phản ứng bất ngờ khi liên tục rơi tự do. Hôm nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng.