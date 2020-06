Cơ hội đầu tư vàng tại "khu nhà giàu" mới của Hải Phòng

Bức tranh cuộc sống thượng lưu đất Cảng

Khu đô thị phong cách Địa Trung Hải Vinhomes Marina tọa lạc tại khu vực Cầu Rào 2, thành phố Hải Phòng. Phía Nam khu đô thị nằm liền kề sông Lạch Tray, các mặt còn lại tiếp giáp và kề cận những tuyến đường trọng điểm như đại lộ Đông Tây; tuyến đường kết nối trục tam giác Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long. Từ Vinhomes Marina, cư dân tiếp cận dễ dàng đến mọi khu vực trung tâm, chỉ mất 5 phút để di chuyển đến bến xe Cầu Rào 1, hơn 10 phút tới vườn hoa thành phố, sân bay quốc tế Cát Bi và cảng Hải Phòng. Vinhomes Marina hội tụ đủ “3 điểm vàng’ của bất động sản "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”.

Kể từ khi xuất hiện, Vinhomes Marina đã thiết lập một chuẩn sống mới tại thành phố Cảng Hải Phòng với không gian sinh thái khoáng đạt từ mặt hồ điều hòa rộng tới 7,2 ha cùng hệ sinh thái tiện ích đặc quyền phục vụ cuộc sống của hơn 7.000 cư dân tinh hoa. Có thể liệt kê những điểm nhấn cảnh quan độc đáo như nhà hàng Thủy Tạ mang phong cách thiết kế của Santorini nổi bật giữa hồ, đại lộ Ánh sáng trải dọc tuyến phố Hải Đăng, cùng chuỗi các tiện ích nằm gọn trong lòng đô thị như cầu Tình yêu, bể bơi mái kính, đảo dừa ngắm cảnh... Các cụm tiện ích y tế, giáo dục nội khu như bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, 3 lô đất theo quy hoạch là trường học từ mầm non đến liên cấp cũng là yếu tố vàng ghi điểm cho cuộc sống của cộng đồng thượng lưu Vinhomes Marina.

Một thoáng Santorini – Hy Lạp tại nhà hàng Thủy Tạ nổi bật giữa 7,2 ha mặt hồ Vinhomes Marina

Là điểm nhấn trong dự án Vinhomes Marina, tổ hợp shop thương mại dịch vụ (TMDV) The Premium Collection ngay khi vừa công bố ra mắt đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng cư dân tại đây. Bởi vượt trên cả nhu cầu mua sắm thông thường, The Premium Collection sẽ mở ra trải nghiệm hưởng thụ đẳng cấp, lấy cảm hứng từ những điểm mua sắm sầm uất bậc nhất trên thế giới.

Góc phố mua sắm tựa trời Âu của Vinhomes Marina – The Premium Collection

Tiềm năng kinh doanh từ “bộ sưu tập” The Premium Collection

Nếu như Nhật Bản tự hào với Ginza, Hàn Quốc nổi tiếng với Cheongdamdong, Mỹ ghi dấu với Fifth Avenue, Hồng Kông có Causeway, Singapore có Orchard Road thì nay người dân phố Cảng có quyền kiêu hãnh với The Premium Collection - Tổ hợp shop thương mại dịch vụ đẳng cấp đầu tiên tại Việt Nam có trải nghiệm mua sắm độc đáo “shopping by the pool”.

Trước Vinhomes Marina – The Premium Collection, một số trung tâm mua sắm nổi tiếng trên thế giới như The Shoppes tại Marina Bay Sands (Singapore), Grand Cannal Shoppes tại Las Vegas (Mỹ) cũng đã tận dụng yếu tố “Thủy” như một điểm nhấn đặc biệt để thu hút khách tham quan mua sắm.

Điểm nhấn “triệu đô” của khu mua sắm The Shoppes tại Marina Bay Sands (Singapore)

Trong những này hè nắng nóng, du khách khi trải nghiệm mua sắm tại The Premium Collection ở “khu nhà giàu” mới đất Cảng này sẽ cảm nhận được không khí mát mẻ, thoáng đãng từ bể bơi ngoài trời xanh mát, lấy cảm hứng từ những resort đẳng cấp trên thế giới. Không chỉ là một điểm nhấn cảnh quan độc đáo, tiện ích đắt giá này còn mang yếu tố phong thủy, đem may mắn và thịnh vượng cho chủ nhân.

Cư dân Vinhomes Marina có cơ hội trải nghiệm xu hướng mua sắm “shopping by the pool” đầu tiên tại Việt Nam.

Với tổng số 39 lô shop, mỗi căn có diện tích từ 105m2 – 530m2, dự kiến sẽ được chủ sở hữu thiết kế nhiều không gian kinh doanh khác nhau như nhà hàng ẩm thực, café, shop thời trang, trang sức, trung tâm gym… hứa hẹn sẽ mang đến muôn màu trải nghiệm cho những ”thượng đế” thực thụ.

Không chỉ phục vụ hơn 7.000 cư dân đang sinh sống trong khu đô thị, The Premium Collection với sức hấp dẫn riêng của mình, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến xứng tầm, thu hút giới nhà giàu tại Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận như Hà Nội đến vui chơi, mua sắm. Trong tương lai gần, những điểm du lịch nổi tiếng như đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ và sắp tới sẽ là công viên chủ đề lớn nhất VinWonders Vũ Yên… sẽ thu hút hàng triệu lượt khách đến đất Cảng. Đây cũng chính là nguồn khách hàng vô cùng tiềm năng mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng mong muốn tiếp cận.