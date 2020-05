Cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ cao cấp kế cận 70ha sinh thái giữa lòng Hà Nội

Xu hướng chọn nơi an cư sinh thái

Tại các thành phố trên thế giới, luôn có những những khu vực dành cho giới nhà giàu văn minh và biết hưởng thụ cuộc sống, điển hình như Beverly Hills của Mỹ, Pyeongchang-dong của Hàn Quốc, hay The Peak của HongKong… Đây không phải là khu vực trung tâm sầm uất, nhộn nhịp mà thường nằm trong một khu đóng riêng tư. Có thể thấy điểm chung trong xu hướng chọn nhà của tầng lớp tinh hoa trong xã hội hiện tại đều hướng về 3 yếu tố đắt giá: nước – thiên nhiên và sự biệt lập.

Trong văn hóa phương Đông, sông, hồ được xem là điểm “dẫn thủy khí” vào nhà, mở ra vận thế tốt lành, mang cát khí (khí tốt) cho gia chủ. Trên khía cạnh cảnh quan kiến trúc, các căn hộ hướng ra sông, hồ thường có không gian thoáng, không khí trong lành, tốt cho sức khỏe và tầm nhìn khoáng đạt.

Những dự án “kế sông, cận thủy” luôn được các đại gia hướng tới lựa chọn

Với nhu cầu của phần đông cư dân đô thị hiện nay, nơi ở không chỉ để lưu trú đơn thuần mà còn phải đáp ứng được nhu cầu nhu nghỉ dưỡng cơ bản. Muốn được như vậy, không gian sống cần có nhiều yếu tố xanh, gần gũi với thiên nhiên, để cư dân có thể hưởng trọn khoảng không thư giãn, riêng tư và tĩnh tại.

Một trong những minh chứng tiêu biểu cho xu hướng sống này là làn sóng di chuyển ồ ạt của nhiều đại gia, văn nghệ sĩ nổi tiếng về khu đô thị sinh thái đẳng cấp Vinhomes Riverside tại quận Long Biên, Hà Nội.

Vinhomes Symphony – khu căn hộ cao cấp liền kề 70ha cảnh quan xanh

Thực tế tại các thành phố lớn như Hà Nội, số lượng dự án đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí trên là không nhiều do quỹ đất hạn chế. Trong bối cảnh đó, cụm tòa tháp đôi S6 của khu căn hộ cao cấp Vinhomes Symphony là sự lựa chọn giới hạn số lượng đạt đảm bảo mang lại cuộc sống sinh thái đẳng cấp người dân Hà thành tìm kiếm.

Tòa S6 sở hữu vị trí lý tưởng khi nằm giáp con kênh đào xanh mát của khu đô thị Vinhomes Riverside. Sinh sống tại đây, cư dân được hưởng trọn bầu không khí hài hòa, tươi mát, luôn được thanh lọc để đảm bảo tốt cho sức khỏe.

Các thảm thực vật đạ dạng, xanh mát nối tiếp nhau tại quảng trường ngay dưới chân tòa tháp S6

Với một mặt hướng đường lớn Hội Xá, tòa tháp S6 còn sở hữu lợi thế tầm nhìn thoáng đãng, không che chắn. Từ các ô cửa sổ phòng ngủ hay lan can kính của căn hộ, cư dân có thể phòng tầm mắt ra một miền thiên nhiên xanh ngát. Điều này không chỉ mang đến một cảnh quan mãn nhãn mà còn giúp cân bằng cảm xúc, giảm căng thẳng cho những chủ nhân bận rộn, chịu nhiều áp lực từ cuộc sống thường nhật. Mặt còn lại của tòa tháp hướng nội khu, nơi được phủ xanh bởi các thảm thực vật nối tiếp nhau, đan xen bởi hệ thống tiện ích cốt lõi của dự án như: bể bơi ngoài trời, sân chơi trẻ em, vườn cờ vua, sân tennis, …

Đặc biệt, tòa S6 sở hữu vị trí lý tưởng khi nằm giáp con kênh đào xanh mát của Khu đô thị Vinhomes Riverside. Mỗi ngày, được sống trong một không gian gần gũi nhiều mảng xanh, có thể thưởng thức vẻ đẹp của cây cỏ, hoa lá cùng những âm thanh quen thuộc từ thiên nhiên dù gia chủ đang ở vị trí nào trong căn nhà, đó chính là nơi mà bất cứ ai đang sống tại đô thị tấp nập xe cộ, đang mong muốn…

Ngoài quần thể sinh thái đẳng cấp gồm 70ha cảnh quan xanh, 18,8km kênh đào và 12,4ha kênh đào Hamony; tòa S6 của Vinhomes Symphony còn được thụ hưởng sự riêng tư, kín đáo, đảm bảo an toàn cho cư dân. Khu đô thị quy tụ tầng lớp cư dân văn minh trong xã hội; được bảo đảm an toàn bởi đội ngũ an ninh và hệ thống camera giám sát 24/7.