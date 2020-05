Chuyên gia dự đoán mức tăng "sốc" của giá vàng

Sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC, mức tăng 100 nghìn đồng/lượng chiều mua vào, 90 nghìn đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 48,42 – 48,81 triệu đồng/lượng (Hà Nội), 48,42 – 48,79 triệu đồng/lượng (TP.HCM).



Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ, mức tăng dao động từ 50 đến 100 nghìn đồng/lượng. Theo đó, giá vàng SJC trên thị trường phổ biến đang giao dịch quanh 48,40 – 48,70 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng sáng 28-5

Trên thế giới, giá vàng quốc tế đêm qua theo giờ Việt Nam có diễn biến khá kịch tính. Vàng đã có lúc xuyên thủng ngưỡng quan trọng 1.700 USD/oune, xuống dưới 1.695 USD. Tuy nhiên sau đó kim loại quý này đã lấy lại đà tăng và chốt phiên gần tương đương mức giá mở cửa. Đến sáng nay, trên thị trường châu Á, vàng tiếp tục đà hồi phục và bật tăng nhẹ, mức tăng gần 6 USD mỗi oune và đang giao dịch quanh 1.715 USD/oune.

Giá vàng thế giới phiên hôm qua cũng có kịch bản tương tự như hôm trước đó. Trong phiên giá lao dốc mạnh và phục hồi lại. Điểm khác biệt đó là phiên hôm qua giá vàng đã xuyên thủng xuống dưới ngưỡng quan trọng 1.700 USD/oz.

Dựa vào biểu đồ kỹ thuật, nhiều nhà phân tích cho rằng vàng đang trong tình trạng bị mua – bán quá mức, và đã đến lúc phải được trả lại giá trị của nó.

Các nhà phân tích cũng nhận định, các biểu đồ kỹ thuật cho thấy trong ngắn hạn giá vàng có thể sẽ tiếp tục tăng.

Cụ thể, căn cứ đường trung bình động 50 ngày, mức giá hiện tại cao hơn mức trung bình động 50 ngày thì đó có thể là một dấu hiệu cho thấy giá đang trong xu hướng tăng.

Tuy nhiên, xét về dài hạn, thì cần phải kiểm tra mức giá so với đường trung bình động 200 ngày.

Trong báo cáo thường niên lần thứ 14 – In Gold We Trust Report do AG công bố, các tác giả đã đưa ra dự đoán khá “sốc” cho giá vàng trong 10 năm tới.

Theo đó, họ dự báo giá ít nhất sẽ đạt mức 5.000 USD/ounce và thậm chí có thể đẩy đến mức 9.000 USD/ounce vào năm 2030, phụ thuộc vào tình hình nợ toàn cầu cũng như lạm phát.

Theo báo cáo, mục tiêu giá vàng sẽ cao hơn 1.800 USD vào tháng 1/2021 là trong tầm tay.