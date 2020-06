Chứng khoán ghi nhận "đỉnh" mới, giá vàng chịu áp lực mạnh

Sáng nay, giá vàng trong nước không có nhiều biến động so với phiên hôm qua, các doanh nghiệp điều chỉnh tăng – giảm trái chiều với biên độ hẹp.



Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC đồng loạt giảm 30 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra đối với vàng miếng SJC so với chốt phiên hôm qua. Tuy nhiên so với cùng thời điểm đầu phiên thì mặt bằng giá vàng tại đơn vị này vẫn tặng nhẹ, do đã tăng khoảng 100 nghìn đồng/lượng trong phiên. Theo đó, giá vàng SJC giao dịch tại hệ thống này như sau: tại TP.HCM 48,32 – 48,67 triệu đồng/lượng, tại Hà Nội 48,32 – 48,69 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng sau khi giảm khoảng 50 - 100 nghìn đồng mỗi lượng trong phiên hôm qua thì đến hôm nay đa phần vẫn chưa thể phục hồi. Vàng SJC tại một số tổ chức kinh doanh vàng lớn đang giao dịch như sau: tại PNJ 48,35 – 48,65 triệu đồng/lượng; DOJI 48,36 – 48,50 triệu đồng/lượng…

Giá vàng đang chịu áp lực mạnh từ các thị trường khác

Trên các thị trường khác, chứng khoán hôm qua đã có phiên bùng nổ khi VN-Index tăng 13,7 điểm trong phiên, áp sát mốc 900 điểm. Đã có hơn 10.000 tỷ đổ vào thị trường này. Sang đến sáng nay, thị trường vẫn tiếp tục duy trì tâm lý lạc quan.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm sáng nay giảm nhẹ 8 đồng, xuống mức 23.232 đồng đổi 1 USD. Tỷ giá tại các ngân hàng cơ bản giữ nguyên quanh mức mua vào 23.110 đồng và bán ra 23.320 đồng/USD (Ngân hàng Vietcombank); tỷ giá tự do giảm khoảng 20 đồng/USD.

Trên thế giới, vàng giao ngay trong phiên giao dịch ngày 8/9 (đêm qua theo giờ Việt Nam) đã giảm 0,09% xuống 1.697,10 USD/ounce; vàng giao tháng 8 cũng giảm 0,09% xuống 1.703,55 USD.



Giá vàng giảm chủ yếu do áp lực từ thị trường chứng khoán khi báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ tốt đẹp hơn kỳ vọng. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 461,46 điểm, tương đương 1,7%, lên 27.572,44 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 38,46 điểm, tương đương 1,2%, lên 3.232,39 điểm. Đáng chú ý, chỉ số Nasdaq tăng 110,66 điểm, tương đương 1,13%, lên 9.924,75 điểm, cao nhất mọi thời đại.

Dầu thô cũng có nhiều phiên đi lên liên tục, trong khi USD đang có diễn biến ngược lại. Lượng vàng dự trữ tại quĩ ETF lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust cũng đã giảm 0,4% vào thứ Sáu.