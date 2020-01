Chốt sổ thu ngân sách 2019, đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán

ANTD.VN - Ngành Tài chính chốt sổ thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán Quốc hội giao. Bội chi NSNN giảm từ mức 3,7% dự toán xuống ở mức dưới 3,4% GDP thực hiện; nợ công giảm còn 56,1% so với mức 63,7% cuối năm 2016.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu NSNN tính đến 14h00 ngày 31/12 đạt 1.539,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán Quốc hội giao.

Trong đó, thu nội địa đạt 1.260,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,4%; Thu từ dầu thô đạt 55,9 nghìn tỷ đồng, vượt 25,3%; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) sau khi trừ số hoàn thuế giá trị gia tăng đã tăng thêm 18,8 nghìn tỷ đồng so với dự toán.

Trên cơ sở đó, số thu cân đối ngân sách đạt xấp xỉ 217,9 nghìn tỷ đồng, vượt 15,2% so với dự toán; Tỷ lệ động viên thu NSNN đạt 25% GDP, riêng động viên thuế và phí đạt 21% GDP.

Năm 2019, cả thu NSTW và thu NSĐP đều vượt dự toán. Để đạt được kết quả này, theo Bộ Tài chính, toàn ngành phải triển khai triệt để các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm.

Kết quả thu ngân sách năm 2019 đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng

Bộ Tài chính đã tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách, quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, chứng khoán, bảo hiểm; điều tra chống buôn lậu bắt giữ 17,3 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 71,7 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp NSNN 25,1 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 17,2 nghìn tỷ đồng).

Cơ quan thuế đã thực hiện thu hồi 35.200 tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang. Tổng số nợ thuế nội địa cuối tháng 12/2019 là 80.830 tỷ đồng, tăng 5,9% so với thời điểm 31/12/2018. Cơ quan Hải quan cũng đã thu hồi và xử lý 992 tỷ đồng nợ đọng thuế.

Bên cạnh đó, đối với việc triển khai, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Bộ Tài chính đã cắt giảm được 2.172 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến địa phương. Trong đó, hệ thống thuế năm 2019 giảm 1.968 đầu mối, hải quan giảm 12 đầu mối, Kho bạc Nhà nước giảm được 192 đầu mối.

Lũy kế năm 2019 và dự toán năm 2020, toàn ngành Tài chính đã tiết kiệm được khoảng 3.000 tỷ đồng nhờ cắt giảm đầu mối các đơn vị.

Về chi NSNN, theo Bộ Tài chính, chi NSNN năm 2019 được quản lý chặt chẽ theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện. Với kết quả thu, chi NSNN như trên, bội chi NSNN năm 2019 giảm từ mức 3,7% dự toán xuống ở mức dưới 3,4% GDP thực hiện. Nợ công đến nay giảm còn 56,1% so với mức 63,7% cuối năm 2016.

Năm 2019 đã tiếp tục cơ cấu một bước nợ công, kéo dài kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ (kỳ hạn bình quân là 13,47 năm, tăng 0,78 năm so với cuối năm 2018); giảm chi phí nợ công (lãi suất phát hành bình quân 11 tháng năm 2019 là 4,68%/năm, giảm từ 1,2-1,6%/năm so với thời điểm đầu năm 2019); tăng tỷ trọng vay trong nước, dự kiến cuối năm 2019 đạt 62,3% tổng dư nợ Chính phủ (so với mức 60,1% năm 2016)...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2019, theo đánh giá của Bộ Tài chính, là điều kiện thuận lợi, bước tạo đà quan trọng để triển khai và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ NSNN năm 2020, cũng như hoàn thành các mục tiêu tài chính - ngân sách giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, góp phần tích cực vào ổn định vĩ mô và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2016-2020.