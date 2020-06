"Chợ phiên nông sản cuối tuần" theo mô hình của Thái Lan lần đầu tiên được tổ chức

Đặc sản nhiều tỉnh, thành phố được bán tại chợ phiên nông sản cuối tuần

Sáng 5-6, tại siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội), “Phiên chợ Nông sản cuối tuần” chính thức được khai mạc.

Đây là lần đầu tiên Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức.

Chợ phiên nông sản cuối tuần có 32 gian hàng, giới thiệu các mặt hàng đặc sản địa phương, sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp và các hợp tác xã, tiêu biểu như: Nông sản theo chương trình Sinh kế cộng đồng (của Central Retail Việt Nam); các sản phẩm đặc trưng tỉnh Lào Cai; trà và các sản phẩm OCOP Thái Nguyên;

Các đặc sản cá mòi Làng Chài ở Hải Phòng; Vải thiều Thanh Hà; Đông trùng hạ thảo; tỏi đen, hà thủ ô; trà hữu cơ; Vú sữa lò rèn (Tiền Giang); Xoài (Sơn La); sản phẩm gạo hữu cơ; trứng gà mía thảo dược; sản phẩm mật ong hoa rừng; sản phẩm thịt, trứng, giò đà điểu; sản phẩm đặc trưng tỉnh Lào Cai; sản phẩm đặc trưng tỉnh Bắc Kạn…

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động nổi bật như: Chợ phiên nông sản; ẩm thực đường phố từ sản phẩm hữu cơ; Chương trình rút thăm trúng thưởng, minigame; Các hoạt động trải nghiệm sản phẩm mới, đồ uống miễn phí cho khách tham quan; hoạt náo, trò chơi, photo booth (dịch vụ chụp ảnh lấy ngay); ca nhạc.

Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ tiến hành các hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản của Việt Nam.

Ông Đào Văn Hồ- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) cho biết, chuỗi 4 phiên chợ được lần lượt tổ chức tại Bic C Thăng Long (Hà Nội, từ ngày 4-7/6/2020); tại Big C Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Big C An Lạc (Tp. Hồ Chí Minh) và siêu thị Big C Cần Thơ, Tp. Cần Thơ”.

Chợ phiên nông sản cuối tuần được xây dựng dựa trên mô hình phiên chợ JingJai nổi tiếng tại Thái Lan nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm nông sản mới cho khách hàng vào mỗi dịp cuối tuần.

Chương trình này cũng như một ngày hội thu nhỏ, giúp người dân từ già đến trẻ có cơ hội trải nghiệm chất lượng sản phẩm trong một không gian thân thiện, gần gũi; về phía các đơn vị sản xuất, sẽ có cơ hội thúc đẩy sản lượng tiêu thụ và lắng nghe tiếng nói thị trường.