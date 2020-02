Các ngân hàng đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt để phòng dịch Corona

Tính toán đưa tiền mới vào lưu thông, cách ly tiền cũ



Một nghiên cứu khoa học của trường Đại học New York có tên “Dự án tiền bẩn” vào năm 2014 đã công bố sự hiện diện của 3.000 loại vi khuẩn khác nhau sống trên 80 tờ tiền mệnh giá 1 đô la Mỹ lưu hành ở New York. Những vi khuẩn này đến từ da người, miệng và cơ quan sinh dục. Nhưng vì là tiền, chúng có thể được vận chuyển và trao đổi tự do trên khắp thế giới.

Còn tại Việt Nam, một nghiên cứu mới đây của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, kiểm tra 2 hai tờ tiền giấy được một người bán thịt trả lại, bằng cách ngâm tiền vào môi trường nuôi cấy vi khuẩn trong một vài giờ rồi đem soi trên kính hiển vi.

Với cách làm này, rất nhiều loại vi khuẩn chưa đủ thời gian và môi trường để tăng sinh sản. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhìn thấy dày đặc các loại vi khuẩn như: trực khuẩn, tụ cầu, nha bào, có khả năng gây ra các bệnh: tả, thương hàn... Trong một gam tiền giấy có tới 210 triệu vi khuẩn hiếu khí và 32.000 vi khuẩn gram âm.

Tại thời điểm này, chúng ta chưa thể xác định tiền có là mối lo ngại lây lan dịch bệnh virus Corona hay không, tuy nhiên, với việc tiền mặt được lưu thông, tiếp xúc với nhiều người thì nguy cơ là tiềm ẩn.

Tại Hội nghị triển khai các giải pháp tín dụng ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú thừa nhận, thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng lớn ở Việt Nam nhưng chúng ta lại chưa có đủ phương tiện để khử trùng tiền mặt, hơn nữa việc này có thể gây chậm trễ, gián đoạn giao dịch.

Tiền mặt tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhiều dịch bệnh

Do đó, để giảm rủi ro lây nhiễm của dịch bệnh, Phó Thống đốc cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo ngân hàng các tỉnh, thành phố tính toán đưa tiền mới vào lưu thông. Số tiền cũ quay vòng nhận về từ khách hàng, các ngân hàng sẽ tạm thời để lưu trong khu vực cách ly với thời gian đủ lâu và đưa vào sử dụng ở thời điểm thích hợp, vẫn bảo đảm an toàn khi giao dịch.

Mở rộng thanh toán online

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh các ngân hàng vẫn phải bảo đảm nhu cầu giao dịch tiền mặt của người dân, nhưng đồng thời cũng cần mở rộng hạn mức thanh toán trực tuyến (online) và giao Vụ Thanh toán của Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế hướng dẫn bổ sung.

Nắm bắt tình hình, nhiều ngân hàng cũng đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích khách hàng chuyển sang các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cho biết, Ngân hàng coi đây là cơ hội đẩy mạnh các biện pháp giao dịch không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thanh toán, gửi tiết kiệm trực tuyến (online).

Ngân hàng Nam Á có văn bản yêu cầu nhân viên giới thiệu, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm ngân hàng điện tử như Internet Banking, Open Banking… để kiểm tra số dư, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, thanh toán thẻ, gửi tiết kiệm mà không phải đến ngân hàng.

TPBank cũng khuyến khích khách hàng nên chuyển sang giao dịch online nhằm hạn chế và phòng tránh tối đa các nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh. Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank cho biết, về mặt công nghệ, khi việc đẩy mạnh ngân hàng tự động, dùng Internet Banking cũng giúp giảm thiểu chuyện lây lan, hạn chế việc tiếp xúc đông người, hạn chế việc tiếp xúc vật lý với những nguồn lây nhiễm virus.

Nhiều ngân hàng cũng đã có chính sách miễn giảm phí chuyển tiền online, ngân hàng điện tử. Chẳng hạn HDBank, SeABank… miễn 100% phí thanh toán cho khách hàng khi giao dịch điện tử.