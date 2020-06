"Cá mập" mua gom, giá vàng tăng trở lại

Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng trở lại. Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC tăng 40 nghìn đồng/lượng chiều mua vào, tăng 40 nghìn đồng/lượng chiều bán ra, đang giao dịch mức 48,50 – 48,84 (TP.HCM), 48,50 – 48,86 triệu đồng/lượng (Hà Nội).



Giá vàng tại các tổ chức kinh doanh vàng khác, mức tăng của vàng SJC dao động từ 50 đến 100 nghìn đồng mỗi lượng. Theo đó, giá thương hiệu vàng quốc gia giao dịch trên thị trường phổ biến quanh 48,50 – 48,70 triệu đồng/lượng.

Vàng đang là một loại tài sản hấp dẫn khi viễn cảnh lạm phát sẽ tăng trong thời gian tới

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tại thị trường NewYork (đêm qua theo giờ Việt Nam) đã có mức tăng hơn 12 USD/ounce. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng vàng giao tháng 8 cũng đã tăng 22,60 USD (tương đương 1,3%) lên 1727,40 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, giá vàng điều chỉnh nhẹ và hiện đang giao dịch quanh 1.708 USD/ounce.

Giá vàng tăng nhẹ khi tài sản trú ẩn an toàn thu hút nhà đầu tư nhiều hơn trước những lo ngại lạm phát bởi việc bơm tiền ồ ạt ra nền kinh tế. Vào ngày thứ Năm, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ gia tăng Chương trình mua khẩn cấp mùa dịch (PEPP) thêm 600 tỷ Euro, nâng tổng giá trị của chương trình lên 1,35 ngàn tỷ Euro sau cuộc họp chính sách.

Hành động của ECB đem đến tác động tích cực kép đối với giá vàng. Thứ nhất, việc bơm tiền ra nền kinh tế giúp cho vàng khẳng định vị thế là tài sản an toàn chống lạm phát. Thứ hai, hành động của ECB giúp Euro tăng vọt, gây áp lực lên USD – đồng tiền định giá vàng. Kết phiên thứ Năm, chỉ số đồng USD (U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – lùi 0,6%.

Quỹ giao dịch trao đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho biết, lượng vàng do Quỹ này nắm giữ đã đã tăng lên 1.133,37 tấn vào thứ Tư (3/6), mức cao nhất kể từ tháng 4/2013.

Theo thống kê của Hội đồng vàng thế giới (WGC), các quỹ giao dịch trao đổi vàng đã tăng nắm giữ vàng thêm 154 tấn trong tháng 5, ghi nhận lượng vàng dự trữ cao nhất mọi thời đại là 3.510 tấn.

Dòng vốn đầu tư vào vàng lên đến 623 tấn hiện nay đã vượt quá dòng tiền chảy vào vàng cao nhất từ trước đến nay, là 591 tấn trong năm 2009.

WGC cho biết, lượng vàng nắm giữ của các quỹ Bắc Mỹ tăng 102 tấn, trong khi quỹ có trụ sở tại châu Âu tăng thêm 45 tấn. Các quỹ niêm yết ở châu Á đã tăng thêm 4,4 tấn vàng, trong khi các khu vực khác ghi nhận lượng tiền chảy vào vàng tương đương 2,6 tấn.