Bò sữa Mỹ có ưu điểm gì khiến TH true MILK nhập khẩu hàng nghìn con?

Tập đoàn TH vừa tổ chức lễ đón đầu tiên trong năm 2020 dành cho đàn bò sữa cao sản thuần chủng Holstein Friesian (HF) nhập khẩu từ Mỹ với quy mô lớn: 4.500 con.

4.500 con bò sữa cao sản thuần chủng Holstein Friesian (HF) được TH True MILK nhập khẩu từ Mỹ có khả năng cho năng suất sữa đạt 12,5-13 tấn/chu kỳ, hàm lượng chất béo trong sữa đạt tới 3,6-3,8% và hàm lượng chất đạm trên 2,7%.

Đàn bò sữa cao sản thuần chủng HF mới cập cảng Cửa Lò và về trại Tân Đáo (Nghĩa Đàn, Nghệ An) của TH true MILK là đàn bò thứ 20 với quy mô đàn lớn mà Tập đoàn TH nhập khẩu về Việt Nam trong vòng 10 năm qua. Trong năm 2020, TH đã có kế hoạch nhập khẩu đàn bò với quy mô 4.500 con (lô thứ nhất đã cập cảng đầu năm 2020 có quy mô 1.584 con), phấn đấu theo lộ trình đến cuối 2021, tổng đàn bò sữa của TH đạt 70.000 con.

Đàn bò nhập khẩu đã được các chuyên gia di truyền của TH chọn lọc kỹ càng qua lý lịch đời trước - phả hệ 3 đời, là bò tơ có độ tuổi từ 12-17 tháng tuổi tại thời điểm phối giống tại Mỹ, các bò này đều đã được các Trang trại giống bò của Mỹ đăng ký tiêu chuẩn giống bò sữa HF Mỹ (đạt tiêu chuẩn Mỹ) tại Hiệp hội bò sữa Mỹ với các tiêu chí cao về di truyền và đặc điểm giống; có khả năng cho năng suất sữa trung bình rất đáng ngưỡng mộ: 11.000-12.500 lít/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 36-41 lít sữa mỗi ngày. Hàm lượng chất béo trong sữa đạt tới 3,6 - 3,8% và hàm lượng chất đạm trên 2,7%.

Đàn bò được đánh giá cao bởi chỉ số hiệu suất di truyền (GTPI) rất tốt: 2.650. Đây là chỉ tiêu đánh giá tổng thể tiềm năng của bò về sữa, sinh sản, ngoại hình, khả năng chống đỡ bệnh và khả năng di truyền các chỉ tiêu này cho thế hệ sau. Bò cũng có tiềm năng di truyền tính trạng số lượng tế bào soma thấp (dưới 100.000/ml sữa tươi) giúp kiểm soát bệnh viêm vú, giảm thiểu việc sử dụng các loại thuốc thú y cho bò.

Những đặc điểm này của bò HF rất phù hợp với tiêu chí của TH là chỉ nhập những giống bò cao sản thuần chủng từ các quốc gia có nền chăn nuôi phát triển nhất thế giới, giống xuất sắc, cho sản lượng, chất lượng sữa tốt nhất.

Các chuyên gia chăn nuôi Israel và New Zealand làm việc tại TH trong 10 năm qua đã chọn lọc bò nhập khẩu rất cẩn thận từ lý lịch, phả hệ, tiềm năng di truyền đến ngoại hình, thể chất, tiềm năng năng suất sữa và khả năng chống đỡ bệnh tật ở vùng nhiệt đới.

Sự chuyên nghiệp và đạt quy chuẩn thế giới của TH true MILK, bắt đầu từ việc chọn giống bò nhập khẩu về chăn nuôi, là lý do khiến thương hiệu sữa tươi này được chọn đầu tiên và duy nhất (đến thời điểm này tại Việt Nam) xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ông Hoàng Xuân Nghinh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu bò sữa TH cho biết, HF là giống bò sữa có nguồn gốc xuất xứ từ Hà Lan từ 2.000 năm trước trên cơ sở lai tạo từ hai giống bò của Hà Lan: Batavian (đen) và Friesians (trắng), tạo ra giống bò sữa lang trắng đen gọi là bò HF. Qua quá trình chọn lọc tiến bộ di truyền từ các nước có ngành chăn nuôi bò sữa phát triển nhất thế giới như Mỹ, Canada, Đan Mạch, Đức, và cả đất nước “quê hương” Hà Lan, đến nay giống bò sữa HF tại Mỹ là giống bò sữa có tiềm năng năng suất sữa cao nhất và các tính trạng di truyền ưu thế tốt nhất thế giới hiện nay.

Việc nhập khẩu đàn bò cao sản từ Mỹ không chỉ giúp TH tiếp tục nâng cao sản lượng sữa của đàn bò mà còn giúp TH có thêm lợi thế trong hỗ trợ kĩ thuật, nhân đàn từ quốc gia có đàn bò sữa lớn nhất thế giới, có nền chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa rất phát triển và chất lượng con giống tốt là Mỹ. Hiện Mỹ có đàn bò sữa khoảng 9-10 triệu con, sản lượng sữa trung bình đạt 11.000-12.000 lít/con/chu kỳ.

Với đàn bò cao sản thuần chủng HF hòa nhập đàn lần này, sinh sản và cho sữa với năng suất cao, sản lượng sữa tươi từ trang trại TH được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sữa tươi sạch của thị trường Việt Nam và các thị trường lớn khác, ví dụ như Trung Quốc – nơi mà TH cho đến nay đang là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam đáp ứng đủ tiêu chuẩn chất lượng để được phép xuất khẩu chính ngạch sang theo Nghị định thư ký kết giữa cơ quan hữu quan hai nước vào tháng 4/2019.

Lễ đón đàn bò cao sản nhập khẩu từ Mỹ vừa được Tập đoàn TH tổ chức sáng 02/02 tại Nghĩa Đàn, Nghệ An với sự tham gia của ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn trong ngành chăn nuôi gia súc lớn nói chung, chăn nuôi bò sữa nói riêng của Việt Nam. Sự kiện đã thể hiện sự quan tâm, đánh giá cao từ phía các cơ quan chức năng đối với đóng góp của TH cho nền nông nghiệp Việt Nam.