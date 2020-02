Bộ Công Thương "chỉ" nơi mua khẩu trang đảm bảo tại Hà Nội

Khẩu trang kháng khuẩn của Vinatex có thể tái sử dụng 30 lần

Trước tình hình dịch bệnh do virus corona diễn biến phức tạp, dự báo nhu cầu khẩu trang của người dân vẫn cao, Bộ Công Thương đã chỉ một số nơi mua khẩu trang uy tín tại Hà Nội:

- Công ty TNHH Aeon Việt Nam: từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2020, tại 5 Trung tâm Bách hóa và Siêu thị tổng hợp của Công ty có khả năng cung ứng trung bình hơn 1 triệu chiếc khẩu trang/tháng, tương đương với khoảng hơn 33.000 chiếc/ngày. Người dân có thể xếp hàng để mua tại các điểm bán của Công ty, mỗi người được mua tối đa 2 hộp, mỗi hộp 30 chiếc.

- Công ty cổ phần TM và DV Hoàng Dương (Thương hiệu Canifa): từ ngày 11-2-2020, Canifa có thể cung cấp tối đa khoảng 30.000 chiếc khẩu trang trên kênh bán lẻ của Canifa và một số trang thương mại điện tử.

- Hệ thống siêu thị Saigon Co.op: Saigon Co.op đều đặn cung cấp 200.000 chiếc khẩu trang y tế mỗi ngày với giá không đổi.

- Công ty Dệt kim Đông Xuân: các sản phẩm khẩu trang sử dụng vải dệt kim kháng khuẩn của Công ty hiện đang được bán tại 05 điểm bán hàng và các cửa hàng được cấp khẩu trang vải kháng khuẩn của Đông Xuân hàng giờ/ngày, mỗi khách hàng được mua 05 chiếc để bảo đảm mọi khách hàng đều có thể mua được sản phẩm, cụ thể:

+ 67 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội: 600 chiếc/giờ, tương ứng 6.000 chiếc/ngày;

+ 460 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội: 300 chiếc/giờ, tương ứng 3.000 chiếc/ngày;

+ 25 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội: 700 chiếc vào lúc 15h mỗi ngày;

+ 57B Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội: 700 chiếc vào lúc 15h chiều mỗi ngày;

+ 221 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội: 700 chiếc vào lúc 15h chiều mỗi ngày.

- Hệ thống siêu thị Big C: hiện hệ thống Big C có bán một số loại khẩu trang 3D (ngăn khói bụi, ngăn virus, trẻ em, vải…). Cụ thể, tuần từ 7-10/2/2020, tại hệ thống của Công ty TNHH THương mại Quốc tế và Dịch Vụ siêu thị Big C Thăng Long có kế hoạch bán hơn 64.000 khẩu trang các loại.

Theo Bộ Công Thương, mặt hàng khẩu trang vẫn có dấu hiệu khan hiếm hàng, thậm chí có tình trạng thu gom khẩu trang dùng một lần để bán lại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dùng.

Từ ngày 31-1 đến nay, lực lượng quản lý thị trường (QLTT- Bộ Công Thương) đã kiểm tra, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng khẩu trang, tạm giữ hàng chục nghìn chiếc khẩu trang.