BIDV rao bán hàng loạt khoản nợ xấu trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Cụ thể, mới đây, BIDV đã thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là khoản nợ của Công ty CP Ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) và Công ty TNHH MTV Ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki Thái Nguyên).



Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, tổng diện tích đất là 138.814,7m2; Cùng với đó là máy móc thiết bị tại Nhà máy Vinaxuki Mê Linh; Quyền khai thác mỏ quặng Antimon và dây chuyền tuyển quặng tại Thôn 15, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông; Tài sản gắn liền với đất của Nhà máy Vinaxuki Thái Nguyên tại Khu B-KCN Nam Phổ Yên, Thái Nguyên.

Giá khởi điểm bằng gốc cộng lãi vay tính đến thời điểm BIDV thông báo cho công ty dịch vụ đấu giá triển khai phiên đấu giá đầu tiên. Tổng dư nợ gốc và lãi tính đến hết ngày 15/9/2019 là hơn 1.265 tỷ đồng.

Để thu hồi số nợ xấu cao nhất toàn hệ thống ngân hàng, BIDV liên tục phát mại tài sản, rao bán nợ xấu

Cùng thời điểm, BIDV Chi nhánh Bắc An Giang cũng rao bán tài sản là khoản nợ của Công ty TNHH Việt Can và DNTN Như Ý tại BIDV Bắc An Giang.

Tổng dư nợ là số tiền gốc và lãi (bao gồm lãi trong hạn và lãi quá hạn) tạm tính đến hết ngày 28/11/2019 là hơn 1.153 tỷ đồng, bao gồm hơn 804 tỷ đồng của DNTN Như Ý và 349 tỷ đồng của Công ty Việt Can.

Tài sản bảo đảm của TNTN Như Ý là gần 82.000 m2 đất; còn tài sản bảo đảm của Công ty Việt Can là tổng diện tích đất ODT hơn 12.766 m2 đất có địa chỉ tại Khu đô thị mới - Thành phố lễ hội thuộc phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Giá khởi điểm BIDV Bắc An Giang đưa ra cho khoản nợ này là hơn 934 tỷ đồng, trong đó giá trị khoản nợ của DNTN Như Ý là 651,5 tỷ đồng và giá trị khoản nợ của Công ty TNHH Việt Can là 282,69 tỷ đồng.

Trước đó, hồi đầu tháng 2, BIDV cũng đã rao bán hàng loạt khoản nợ với tổng trị giá là toàn bộ gốc, lãi tính đến hết ngày 15/12/2019 là gần 269 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm cho các khoản nợ này đều là bất động sản và ô tô.

Tính đến thời điểm hiện tại, BIDV là ngân hàng có nợ xấu nội bảng cao nhất toàn hệ thống với hơn 19.450 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn lên tới 11.208 tỷ đồng.

Ngân hàng này cũng đang tích cực mua lại và xử lý nợ xấu đã bán cho VAMC. Kể từ đầu năm đến nay, ngân hàng này đã phát đi hàng chục thông báo phát mại tài sản và bán nợ.