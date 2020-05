Bị nghi bán dâu tây Mộc Châu "rởm", Big C và nhà cung cấp phủ nhận

ANTD.VN - Thông tin nghi vấn siêu thị Big C Thăng Long bán dâu tây “giả” xuất xứ Mộc Châu (Sơn La) đang được người dân quan tâm vì đây là một trong những điểm bán lẻ lớn, uy tín với người tiêu dùng. Tuy nhiên, đại diện Big C và hợp tác xã Nông nghiệp Mường Bú (nơi cung cấp dâu tây cho Big C) đều phủ nhận thông tin này.

Lô hàng dâu tây bị nghi giả xuất xứ Mộc Châu và có sai sót trên tem mác tại Big C Thăng Long

Nhiều tài khoản trên mạng xã hội đang chia sẻ thông tin về việc ngày 23-5, một khách hàng mua dâu tây Mộc Châu tại Big C Thăng Long, kèm hình ảnh minh họa hộp dâu tây. Theo đó, loại dâu này vỏ bóng, kích cỡ khá to, không giống loại dâu hay được trồng tại Mộc Châu và bán tại Big C Thăng Long trước đây.

Đáng chú ý là trên ghi nhãn của hộp có thông tin sai: “ĐVPP (Đơn vị phân phối- PV)- HTX Nông nghiệp Mường Bú- Đ/c: Tiểu khu 2, xã Mường Bú, H. Mường Bú, T. Sơn La”.

Nhiều người tiêu dùng cho rằng Big C đang bán dâu tây không phải xuất xứ từ Sơn La vì Sơn La hết mùa dâu tây. Giống dâu trên là giống Hana của Nhật Bản, Trung Quốc hay trồng và bán hàng đông lạnh vào Việt Nam, ăn có vị chua hơn, không phải giống dâu New Zealand có vị đậm đà như các trang trại tỉnh Sơn La hay trồng và cung cấp cho thị trường.

Mặt khác, nhiều ý kiến khẳng định tỉnh Sơn La không có huyện Mường Bú, chỉ có xã Mường Bú, huyện Mường La. Từ những thông tin trên, nhiều người tiêu dùng bức xúc cho rằng Big C bán dây tây mập mờ nguồn gốc xuất xứ.

Phản hồi thông tin nêu trên, đại diện hệ thống siêu thị Big C có gửi cho phóng viên Báo An ninh Thủ đô công văn của HTX Nông nghiệp Mường Bú gửi Ban lãnh đạo Big C Thăng Long do bà Nguyễn Thị Toán, đại diện HTX ký tên.

Công văn này cho biết: “Chúng tôi khẳng định sản phẩm dâu tây Mộc Châu chúng tôi đang cung cấp cho quý siêu thị là sản phẩm dâu tây được trồng trái vụ tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La”.

Cụ thể, HTX Nông nghiệp Mường Bú là đơn vị phân phối bao tiêu sản phẩm dau tây do HTX dây tây Công nghệ cao Mộc Châu trồng cho hệ thống siêu thị Big C Hà Nội. Đến đầu tháng 5-2020, HTX dâu tây Công nghệ cao Mộc Châu tạm ngưng cung cấp do hết vụ thu hoạch.

“Do đó, từ ngày 2-5 đến nay, chúng tôi tiếp tục phân phối bao tiêu sản phẩm dâu tây Sơn La được trồng tại vườn của ông Nguyễn Văn Quý; Địa chỉ: Tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La với diện tích là 1ha. Sản lượng dự kiến gần 100 kg dâu tây, trong đó dâu đạt yêu cầu xuất giao siêu thị chỉ 20-40 kg mỗi ngày”- công văn nêu rõ.

Về sai sót nhãn dãn trên vỏ hộp, HTX nông nghiệp Mường Bú thừa nhận, nhãn dán trên vỏ hộp của sản phẩm dâu tây bị ghi sai tên địa chỉ của HTX do lỗi thiết kế tem!

Từ ngày 24-5, HTX Nông nghiệp Mường Bú đã cho sử dụng đúng tem in tên- địa chỉ của vườn dâu tây mà hợp tác tác xã đang phân phối. “Chúng tôi cam kết mọi thông tin chúng tôi đưa ra là hoàn toàn đúng sự thật”- công văn của HTX nông nghiệp Mường Bú viết.

Thông tin thêm về vụ việc, bà Nguyễn Thị Lương- Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Mường Bú cho hay, Sơn La vẫn có dâu tây trái vụ dù sản lượng ít (như trên) và chủ yếu hiện giờ là giống dâu Hana. Kích cỡ quả hiện tại cũng không đồng đều do trồng trái vụ.

Theo bà Nguyễn Thị Lương, Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La cũng sẽ có thông tin chính thức về vụ việc này. Đồng thời, hợp tác xã sẽ tổ chức thực địa tại vườn dâu để chứng thực.