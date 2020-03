Bí kíp liên tục tỏa sáng trên toàn cầu của thành phố bên sông Hàn

ANTD.VN - Liên tiếp được các tổ chức uy tín quốc tế vinh danh trong các danh sách điểm đến được ưa chuộng. Đâu là những lý do khiến Đà Nẵng không ngừng gặt hái “trái ngọt”từ du lịch?

Liên tiếp được vinh danh ở tầm quốc tế

Ngay những ngày đầu năm mới 2020, Đà Nẵng đã đón nhận tin vui lớn cho ngành du lịch. Trong công bố mới nhất của Google vào ngày 08/01, Đà Nẵng đã xuất sắc “vượt mặt” các thành phố nổi tiếng khác trên toàn cầu như Marseille, Tokyo, Seoul... để vươn lên vị trí số 1 trong Top 10 thành phố đứng đầu xu hướng du lịch năm 2020. Đó là kết quả thống kê từ Google Hotel Search Data (dữ liệu tìm kiếm về du lịch và khách sạn trên toàn cầu của Google), dựa trên mật độ tìm kiếm, sự phổ dụng, giá thành cũng như các điều kiện dành cho du lịch.

Sau đó chỉ chưa đầy 2 tháng, Đà Nẵng lại vinh dự đứng thứ 7 trong danh sách 25 điểm đến xu hướng thế giới 2020 do độc giả của TripAdvisor - trang web du lịch lớn nhất thế giới - bình chọn.

Và cũng chỉ mới năm ngoái thôi, Đà Nẵng từng lọt vào danh sách 52 địa điểm du lịch phải đến trong năm 2019 do Thời báo New York bình chọn. New York Times đã ví von Đà Nẵng tựa như thành phố Miami (Mỹ) với những bãi biển rộng lớn chạy dài hàng cây số đầy quyến rũ cùng hàng loạt những công trình, khu nghỉ dưỡng hiện đại.

Việc liên tiếp lọt vào các danh sách xếp hạng điểm đến của các tổ chức uy tín quốc tế là minh chứng cho thấy thành phố bên sông Hàn đã trở thành điểm đến uy tín và góp phần khẳng định vị thế du lịch Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia du lịch, đây không phải là câu chuyện ngẫu nhiên mà là hệ quả của cả một hành trình phấn đấu, nỗ lực lâu dài của thành phố bên sông Hàn.

Bí kíp nào để tỏa sáng?

Đà Nẵng từ lâu đã nổi tiếng với dải bờ biển xinh đẹp trải dài, khí hậu lý tưởng, phù hợp cho khai thác du lịch quanh năm, vị trí giao thông thuận lợi, kết nối dễ dàng với các trung tâm du lịch lân cận… Tuy nhiên, những lợi thế đó không thể tự thân biến Đà Nẵng trở thành một điểm đến tầm cỡ quốc tế, nếu không có sự tác động của con người.

Sớm xác định du lịch là ngành kinh tế chủ đạo, từ đầu những năm 2000, chính quyền Đà Nẵng đã có nhiều chính sách cởi mở, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư, nâng cao cơ sở hạ tầng du lịch, giao thông và sản phẩm để phục vụ du lịch. Những nhà đầu tư lớn như Sun Group, Vingroup… đã vào cuộc, nhanh chóng ghi dấu ấn trong công cuộc khởi tạo hạ tầng cho một trung tâm du lịch tương lai.

Lũy kế đến nay, thành phố đã thu hút 326 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 99.124 tỷ đồng và 783 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 3,6 tỷ USD. Chỉ tính giai đoạn 2003-2013, Đà Nẵng đã thu hút được hơn 60 dự án du lịch với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD.

Với sự vào cuộc của các nhà đầu tư tầm cỡ, giờ đây Đà Nẵng được đánh giá là một trong những điểm đến có thế mạnh nhất cả nước về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Năm 2007, cả thành phố chỉ có hơn 1.000 phòng 3-5 sao thì đến nay đã có tới 40.000 phòng với 943 khách sạn. Sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu quản lý khách sạn lừng danh thế giới: Hilton, Accor, Marriott, Sheraton…, khiến Đà Nẵng tự tin có thể làm hài lòng bất cứ vị khách khó tính nào trên thế giới.

Điển hình là Sun Group - một trong những nhà đầu tư chiến lược đã có những đóng góp quan trọng tạo nên thương hiệu và nâng cao vị thế của du lịch Đà Nẵng. Bắt đầu từ công trình khu nghỉ dưỡng sang trọng trên bán đảo Sơn Trà InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - được mệnh danh là “khu resort sinh ra để giành giải thưởng” với bộ sưu tập hàng trăm giải thưởng uy tín, danh giá trên thế giới vào năm 2007, Sun Group lần lượt cho ra đời những công trình, sản phẩm du lịch chất lượng, đẳng cấp khác. Sun World Ba Na Hills - “Công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam 2019”, Premier Village Danang Resort - “Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình sang trọng nhất thế giới 2018”, Mercure Danang French Village Ba Na Hills là “Khách sạn lãng mạn nhất thế giới 2018” hay Sun World Danang Wonders... cho đến những lễ hội đẳng cấp châu lục như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Vũ hội Ánh dương… những công trình, sản phẩm du lịch được thế giới vinh danh đều thuộc sở hữu của Tập đoàn này.

Đặc biệt, Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills ra mắt khoảng giữa năm 2018 đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng mới của Đà Nẵng, đưa Đà Nẵng liên tục lọt top những điểm đến yêu thích của du khách khắp nơi trên thế giới. Trong danh sách 25 điểm đến xu hướng thế giới trên trang web TripAdvisor, hình ảnh đại diện cho Đà Nẵng là cây cầu này.

Không chỉ số lượng mà chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách tới Đà Nẵng cũng được cải thiện rõ rệt nhờ chính việc đa dạng hóa trải nghiệm du lịch. Theo kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch toàn quốc năm 2009, thời gian lưu trú trung bình của khách quốc tế du lịch tại Đà Nẵng là 3,21 ngày và chi chưa tới 2,5 triệu đồng, thì đến năm 2017, con số này đã đạt 3,6 ngày, mức chi tiêu hơn 5,3 triệu đồng.

Từ vị thế một “điểm trung chuyển” giữa Huế và Hội An cách đây hơn chục năm, Đà Nẵng đã vươn lên trở thành thành phố du lịch đi tiên phong với nhiều điểm vui chơi giải trí hấp dẫn bậc nhất, hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng và độc đáo, môi trường du lịch thân thiện... Giờ đây, đến với Đà Nẵng, du khách mọi lứa tuổi, quốc tịch, đều không khó để lựa chọn hành trình mà mình ưa thích: từ du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng biển, thưởng thức ẩm thực hay trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh, giải trí lễ hội và các show diễn nghệ thuật tầm cỡ thế giới…

Với những thành quả đã đạt được và sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế, với những quyết sách hành động hết sức kịp thời của chính quyền Đà Nẵng ngay trong tâm bão Covid-19, tin rằng, sau cơn khủng hoảng vì dịch bệnh, mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế như Nghị quyết 43 đã đặt ra cho thành phố sông Hàn sẽ sớm đạt được.