Bất động sản du lịch hậu dịch Covid-19: "Lò xo nén" đã đến hồi bật dậy

Chọn lọc tự nhiên trên thị trường

Báo cáo của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) công bố gần đây đưa ra dự báo, nền kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại từ 5,8 - 8,8 nghìn tỉ USD, tương đương 6,4 - 9,7% GDP toàn cầu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra.

Do đặc thù gắn bó chặt chẽ với thị trường tài chính – tiền tệ, đồng thời chịu tác động mạnh của tâm lý xã hội, đặc biệt là tâm lý nhà đầu tư, thị trường bất động sản (BĐS) không nằm ngoài “vòng xoáy” của bão Covid. Theo thống kê sơ bộ, có tới hơn 50% số sàn BĐS phải đóng cửa vì đại dịch, còn lại hoạt động cầm chừng. Rất nhiều dự án BĐS cả nước rơi vào trạng thái “ngủ đông” ngay giữa mùa xuân.

Đặc biệt với loại hình BĐS du lịch nghỉ dưỡng, dòng sản phẩm vốn được hưởng lợi rất lớn nhờ sự thăng hạng của du lịch Việt Nam mấy năm qua, thì nay lại trở thành loại hình chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh. Các nước đóng cửa biên giới, du khách quốc tế ngừng di chuyển, khách nội địa “ngồi yên là yêu nước” khiến cho ngành du lịch Việt `Nam tụt dốc không phanh, kéo theo đó là những thiệt hại nặng nề của thị trường BĐS du lịch, nghỉ dưỡng.

Nguồn cung biệt thự biển khan hiếm trong quý 1

Theo khảo sát của Công ty cổ phần DKRA Việt Nam trong quý I, lượng giao dịch condotel và biệt thự biển đồng loạt giảm mạnh trên 90% so với cuối 2019. Cụ thể, thị trường biệt thự biển trong quý I chỉ có nguồn cung mới khoảng 16 căn, bằng 3% so với quý trước và bằng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Mặc dù vậy, trong bức tranh xám xịt đó không phải không có những mảng màu sáng. Đại dịch tuy gây tác động xấu đến nền kinh tế, đặc biệt là thị trường BĐS, nhưng “trong nguy luôn có cơ”. Ở khía cạnh tích cực, đây chính là sự chọn lọc tự nhiên của thị trường, giúp những doanh nghiệp tốt, khỏe được giữ lại, còn những doanh nghiệp yếu ớt, ăn xổi, chộp giật sẽ bị đào thải. Sau dịch bệnh, mỗi doanh nghiệp đều đã tích lũy được những “kháng thể”. Điều này cho ta cơ sở để tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường BĐS du lịch vào cuối quý 2 cũng như nửa cuối năm nay.

“Chọn mặt gửi vàng” khi hết dịch

Thực tế ngay vào lúc thị trường đóng băng vì dịch, các DN lớn đã không nằm im chịu tổn thất, mà tranh thủ khoảng thời gian đó để đánh giá lại thị trường, tái cơ cấu nguồn lực, xây dựng các chiến dịch phục hồi hay kết nối với các đối tác để đưa ra những kịch bản ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng ngày trở lại.

Do vậy giữa quý 2 khi dịch bệnh được kiểm soát tốt tại Việt Nam cũng chính là thời điểm vàng để các chủ đầu tư bung hàng trở lại, đón đầu sự ấm lên của ngành du lịch cũng như toàn thị trường. Bằng chứng là nhiều dự án quy mô lớn đã được tung ra thị trường và thu hút sự quan tâm trở lại của giới đầu tư.

Mini Hotel, shophouse tại tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng Bãi Kem đã bắt đầu khai trương nhằm đón dòng dần trở lại sau dịch

Dẫn chứng tiêu biểu tại thị trường Phú Quốc – một trong những điểm du lịch hot nhất tại Việt Nam, khi ngành du lịch tái khởi động cuối tháng 4, các hãng hàng không liên tục nối lại đường bay thì cũng là lúc “sóng đầu tư” bắt đầu xuất hiện tại những dự án BĐS lớn trên đảo, đặc biệt khu vực phía Nam.

Bên cạnh các villa Sun Premier Village Kem Beach Resort chuẩn bị vận hành là dãy phố thương mại Melodia bắt đầu nhộn nhịp. Khu đô thị đảo đầu tiên Sun Grand City New An Thoi hay “thị trấn Địa Trung Hải” Sun Premier Village Primavera đang tất bật hoàn thiện bàn giao cho khách, để đón đầu lượng khách du lịch bùng nổ trở lại nơi đảo Ngọc, nhất là khi chính sách miễn thị thực cho toàn bộ khách quốc tế đến Phú Quốc bắt đầu có hiệu lực.

Tất nhiên, sau đại dịch, trong bối cảnh “người khôn của khó”, các nhà đầu tư chắn chắn sẽ sáng suốt hơn trong việc lựa chọn dự án đáng giá để “gửi vàng”. Nói cách khác, từ cuộc thanh lọc của Covid-19, các nhà đầu tư nhận ra đâu là chủ đầu tư giàu tiềm lực, giàu kinh nghiệm, trường vốn và uy tín để vượt qua khủng hoảng. Sản phẩm của các chủ đầu tư này sẽ có sự an toàn và khả năng sinh lời cao hơn.

Sun Premier Village Primavera mang phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng tại Nam đảo

“Tôi cho rằng, dòng sản phẩm BĐS đạt được 2 yếu tố cơ bản là an toàn trong hiện tại và có tiềm năng trong tương lai vẫn mang lại nhiều cơ hội. Sự an toàn ở đây nghĩa là sản phẩm đó phải được phát triển bởi các DN uy tín, có quy hoạch và pháp lý rõ ràng; còn tiềm năng chính là nhìn thấy được các yếu tố tác động như hạ tầng, tầm nhìn quy hoạch và chiến lược phát triển vùng…”, ông Nguyễn Văn Thông - Giám đốc kinh doanh - Công ty cổ phần bất động sản bầu trời Việt Nam chia sẻ.

Do đó, các dự án BĐS tại Nam đảo Ngọc, khu vực có sự phát triển thần tốc cả về hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch chắc chắn sẽ được quan tâm hàng đầu bởi thỏa mãn cả yếu tố an toàn và tiềm năng. Trong số đó, không thể không nhắc tới tổ hợp shophouse Sun Premier Village Primavera được Tập đoàn Sun Group dày công kiến tạo.

Sở hữu vị trí đắc địa tại chân nhà ga cáp treo đi Hòn Thơm, cùng lối thiết kế đậm chất Địa Trung Hải, Sun Premier Village Primavera được ví như thị trấn Amalfi thu nhỏ có 1 không 2 của Việt Nam, sắp tới đi vào hoạt động sẽ trở thành điểm đến vui chơi, nghỉ ngơi và mua sắm không thể bỏ qua của du khách mỗi khi đến Phú Quốc, mang lại cơ hội kinh doanh rất tốt cho các chủ sở hữu shophouse.

Chẳng phải ngẫu nhiên khi Việt Nam là quốc gia hiếm hoi của châu Á lọt top 17 điểm đến du khách nên ghé thăm sau dịch Covid-19 do Tạp chí Travel and Leisure của Mỹ bình chọn. Cùng với chiến dịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” hướng tới nhóm khách nội địa khổng lồ (năm 2019 là 85 triệu lượt, cao gấp gần 5 lần số khách quốc tế, riêng Phú Quốc là 4,5 triệu lượt, gấp 10 lần số khách quốc tế) chắc chắn sẽ giúp ngành du lịch mau chóng phục hồi, kéo theo sự phục hồi của các dự án BĐS tại các trung tâm du lịch nổi tiếng, đặc biệt là sản phẩm shophouse. Thậm chí, tình trạng khan hàng cục bộ ở một số dự án uy tín, chất lượng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.