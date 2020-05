Bà Nà Hills giảm giá vé cáp treo, du khách thỏa sức khám phá xứ sở Cầu Vàng

Đây là lần thứ 2 chị Diệp Anh và gia đình trở lại Bà Nà theo chương trình ưu đãi giá vé đặc biệt cho người dân miền Trung Tây Nguyên. Chỉ phải chỉ trả mức giá 40% so với giá vé thực tế, chị Diệp Anh và các con được thỏa sức khám phá, trải nghiệm xứ sở cầu Vàng với muôn điều kỳ thú.

Hành trình khám phá một điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam chưa bao giờ dễ dàng và thú vị đến thế, không phải với riêng chị Diệp Anh mà với nhiều gia đình du khách từ 19 tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên dịp này.

“Người ta ví Bà Nà là ‘châu Âu thu nhỏ’ không sai. Tôi đi hoài, ngắm mãi không chán những công trình kiến trúc mang phong cách Pháp cổ, những lâu đài đẹp như ở cổ tích”, chị Diệp Anh chia sẻ.

Chị cũng cho biết, bất cứ công trình nào ở Bà Nà cũng đem đến một cảm xúc khác nhau cho du khách: “Tôi nghĩ, chỉ ngắm nghía và check-in với các công trình kiến trúc ở đây, du khách cũng sẽ tốn cả ngày dài mà chưa chắc đã đi hết, hiểu hết”, chị Diệp Anh nói thêm.

Cũng hiếm khi nào mà du khách được chứng kiến trọn vẹn vẻ đẹp của Cầu Vàng – một hiện tượng du lịch mới của thế giới, điểm đến khiến cả triệu du khách ao ước chạm tay- như thời điểm này. “Vắng, và chúng tôi có thể dành cả nửa ngày chỉ để chụp cho đã với cây cầu này”, Kim Hà và nhóm bạn đến từ Huế nói.

Bà Nà là tổng hòa của nhiều trải nghiệm ăn- chơi- du ngoạn... Thế nên, điểm đến này là thiên đường cho những ai muốn tìm một chốn mà ông bà cũng thích, con trẻ cũng mê.

Kim Hà chia sẻ thêm, cô và các bạn đương nhiên không thể nào bỏ qua công viên trong nhà Fantasy Park. Thách thức bản thân với trò leo núi trong nhà, thả mình phấn khích với tháp rơi tự do trong nhà cao 29m, gặp gỡ thần tượng tại bảo tàng tượng sáp nơi hội tụ các chính trị gia, ngôi sao điện ảnh, nhà khoa học lỗi lạc hay vận động viên thể thao danh tiếng, say mê với thế giới phim 4D,5D... có cả ngàn lý do để những du khách muốn ngày ở Bà Nà có thể kéo dài tới 48 tiếng, hoặc dài hơn nữa cũng được.

Nói về ẩm thực, Bà Nà với hệ thống các nhà hàng đa dạng giống như thu cả thế giới món ăn vào đây vậy. Nhà hàng Aparang là không gian của buffet với hàng trăm món Á, Âu thơm ngon đúng điệu. Beer Plaza mang đến những ly bia Đức thơm nồng hay món xúc xích béo ngậy. Nhà hàng Kavkaz hội tụ phong vị ẩm thực Nga đặc trưng như mỡ muối, súp củ cải đỏ, sườn cừu nướng thơm nức mũi hay món bánh mì đen bùi bùi. Little Tokyo mở ra không gian ẩm thực Nhật tinh tế với shushi ngon trứ danh hay sashimi như nigiri tôm nướng, cuộn cá ngừ nướng đặc biệt. Mỗi nhà hàng là không gian ẩm thực tươi lành, đánh thức trọn vẹn giác quan của các thực khách.

Đi và chơi, đến và tận hưởng với tất cả niềm đam mê khám phá sau những ngày bần thần vì cách ly. Bà Nà thôi, chờ chi nữa, khi có quá nhiều ưu đãi mời gọi.