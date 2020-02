Kể từ thời điểm bắt đầu bùng phát tại Trung Quốc, dịch viêm phổi cấp do virus 2019-nCoV đã khiến hơn 566 người tử vong và lan sang 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới (Ảnh: THX/TTXVN) Chứng kiến những hiểm họa do virus Vũ Hán gây ra, các “ông lớn” thuộc ngành công nghệ như Apple, Amazon, Google, Microsoft… đã đồng loạt đóng cửa hầu hết các văn phòng đại diện và cửa hàng trên toàn lãnh thổ Trung Quốc Việc đóng cửa hàng loạt những cửa hàng tại thị trường Trung Quốc sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chuỗi cung ứng cũng như doanh số bán hàng của các hãng công nghệ trong năm 2020, bởi Trung Quốc hiện đang là mắt xích chính trong chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất điện tử hàng đầu thế giới Trong số đó, hãng tin CNN nhận định, Apple có thể là doanh nghiệp chịu tổn thất lớn nhất từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán do mức độ phụ thuộc lớn vào chuỗi sản xuất và thị trường Trung Quốc Thị trường Trung Quốc hiện đang đem đến nguồn doanh thu lớn cho Apple. Trong quý IV năm 2019, Apple đã chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng doanh số mạnh mẽ tại thị trường này, qua đó tăng tới 8% trong doanh thu của iPhone Trước đó, trong những quý đầu năm 2019, doanh số và thị phần của Apple tại thị trường Trung Quốc đã giảm mạnh do tác động của sự căng thẳng trong mối quan hệ thương mại Mỹ -Trung Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp tại Trung Quốc đã buộc các công ty của thuộc hệ thống của Apple phải đóng cửa lâu hơn với hy vọng sẽ ngăn chặn được sự lây lan của virus này Trước mắt, việc Apple quyết định tạm thời đóng các cửa hàng tại Trung Quốc sẽ làm gián đoạn tiến độ giao hàng của khoảng 1 triệu chiếc iPhone. Nếu tình hình dịch bệnh không được kiểm soát kịp thời, các đơn hàng nhiều khả năng sẽ phải dời đến tháng 3 và tháng 6 năm nay Tham vọng phục hồi doanh số và thị phần dài hạn của Apple tại Trung Quốc cũng sẽ rất khó được thực hiện, đặc biệt là trong bối cảnh Apple đã có kế hoạch tăng 10% sản lượng sản xuất iPhone lên 200 triệu chiếc trong 6 tháng đầu năm 2020 Cùng với đó, dự kiến ra mắt iPhone 9 (phiên bản kế nhiệm của iPhone SE) vào cuối tháng 3 của “nhà Táo” sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều do 3 đối tác thân cận trong khâu lắp ráp của Apple bao gồm Pegatron Corp, Wistron Corp và Hon Hai Precision Industry đều là công ty Trung Quốc Cũng giống như Apple, vấn đề phụ kiện cũng đang là nỗi lo của Tập đoàn Công nghệ Samsung trong bối cảnh Samsung Galaxy S20 đang chuẩn bị được cho ra mắt Mặc dù hiện tại Samsung không còn nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc nhưng các đối tác sản xuất phụ kiện vẫn sẽ không thể cung cấp đủ các sản phẩm trước ngày ra mắt của Samsung Galaxy S20. Điều này có thể khiến cho chiếc Galaxy S20 khi bán ra thị trường mà không có ốp lưng hoặc dán màn hình Ngoài ra, các chuyến bay đến hoặc đi Trung Quốc bị tạm ngưng cũng làm tiến độ vận chuyển phụ kiện của Samsung Galaxy S20 đến các thị trường châu Âu trở nên chậm trễ hơn Các đơn đặt hàng dành cho Galaxy S20 tại đất nước đông dân nhất thế giới nhiều khả năng sẽ giảm mạnh, nhất là khi thị trường di động chung của Trung Quốc đã giảm tới 50-60% so với cùng thời điểm năm 2019 Các hãng công nghệ lớn khác như Amazon, Facebook, Google, Microsoft… cũng tạm thời đóng cửa tất cả các văn phòng tại Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân viên và khách hàng trước đại dịch do virus corona gây ra Nhân viên của họ được khuyến cáo nên làm việc tại nhà và tuân thủ theo các hướng dẫn về an toàn, sức khỏe được các tổ chức quốc tế đưa ra. Phía Google và Facebook cũng đã đưa ra thông báo tạm dừng các chuyến đi công tác tới Trung Quốc đại lục trong thời gian này Theo kế hoạch, văn phòng của các tập đoàn toàn cầu này sẽ tạm ngừng các hoạt động tại thị trường Trung Quốc cho đến ngày 9-2-2020. Tuy nhiên lịch trình có thể được thay đổi tùy theo diễn biến tình hình đại dịch Còn trong số các công ty công nghệ nội địa, Huawei là hãng smartphone chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Việc không còn hợp tác với Google đã khiến Huawei phải phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc Nhưng, những tác động từ đại dịch do virus 2019-nCoV gây ra sẽ làm ảnh hưởng nặng nề tới khâu sản xuất và chuỗi cung ứng của Huawei trong những tháng đầu năm Về phía các ông lớn công nghệ có “đóng đô” tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (nơi được ví như "Chicago của phương Đông" vì tầm quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp với Trung Quốc và cũng là nơi khởi phát đại dịch viêm phổi cấp) như Foxconn, Lenovo, Tập đoàn TCL… các hoạt động giao thương gần như không thể diễn ra bởi lệnh phong tỏa toàn thành phố của Chính phủ Trung Quốc Tập đoàn BOE Technology (hãng đứng đầu thế giới trong năm 2019 về năng lực sản xuất màn hình OLED) cũng không thể đảm bảo được đầu ra sản phẩm khi phần lớn công nhân và các quản lý vận hành nhà máy đều chưa thể trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đây sự tổn thất cực lớn với ngành công nghệ Trung Quốc khi tỉnh Hồ Bắc có sản lượng sản xuất chiếm tới 1/3 số màn hình OLED cho tivi, smartphone và máy tính bảng trong cả nước

