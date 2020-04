Với mức giá khởi điểm 399 USD cho phiên bản iPhone SE 2020 dung lượng 64 GB, đây được biết đến là sản phẩm có giá rẻ nhất mà Apple tung ra thị trường

Máy dung lượng 128 GB, có mức giá là 449 USD, rẻ hơn khoảng 50 USD với chiếc iPhone 8 cùng dung lượng





Đặc biệt, với phiên bản iPhone SE 2020 dung lượng 256 GB có giá 549 USD, thấp hơn so với chiếc iPhone XR 64 GB trước đó khoảng 50 USD





iPhone SE thế hệ thứ 2 có thiết kế nhỏ gọn, được trang bị màn hình Retina IPS LCD 4.7 inch





So với chiếc iPhone SE ở thế hệ 1 ra mắt năm 2016, iPhone SE 2020 có màn hình lớn hơn mức 4 inch, và kích thước tổng thể tăng thêm 30%





Chiếc iPhone có thiết kế gần giống với iPhone 8, có viền kim loại, phím Home cảm ứng lực hỗ trợ cảm biến Touch ID





Nếu như các sản phẩm từ iPhone 3G cho đến iPhone 8 có màu viền trước là màu trắng thì đến iPhone SE thế hệ thứ 2 này lại được thiết kế với một màu đen duy nhất ở phần viền mặt trước của máy





Mặt lưng của iPhone là lớp kính bóng, đơn giản hơn khi dòng chữ iPhone sát mép máy không còn nữa. Giống với iPhone 11, logo Apple trên iPhone SE 2020 được thiết kế ở chính giữa mặt lưng





Máy có hai camera: 1 trước và 1 sau nằm ở góc trái trên cùng





Điểm ấn tượng ở iPhone SE 2020 thể hiện ở việc được trang bị chip A13 Bionic, con chip mạnh mẽ hàng đầu hiện nay





Trước đó, chip A13 Bionic cũng được sử dụng cho iPhone 11 và 11 Pro, đem lại hiệu quả cao, cấu hình máy mạnh mẽ, và thời lượng pin tăng lên





Đồng thời, chế độ Power Reserve ở iPhone SE 2020 duy trì máy tối đa trong khoảng 5 giờ từ khi pin yếu đến khi sập nguồn





Việc tích hợp con chip A13 Bionic và bộ xử lý Neural Engine thế hệ thứ 3 còn giúp cho chất lượng ảnh khi chụp bằng iPhone SE 2020 tốt hơn





Camera có độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/18, và tính năng chụp ảnh xóa phông khi chụp người cũng được so sánh ngang với chiếc iPhone XR trước đó





Ngoài ra, iPhone SE 2020 còn tạo sự thích thú cho người dùng khi camera trước có độ phân giải 7 MP được trang bị công nghệ chống rung quang học OIS





Hỗ trợ quay video 4K với tốc độ 60 khung hình/giây, chất lượng âm thanh và hình ảnh được cải tiến hơn





Tính năng đặc biệt tiếp theo của chiếc iPhone đó là khả năng chống nước. iPhone SE 2020 có thể chịu được áp lực nước trong 30 phút, ở độ sâu 1m theo chứng chỉ IP67





iPhone SE 2020 hỗ trợ 2 SIM, bao gồm: 1 SIM vật lý và 1 SIM điện tử (eSIM), cùng với đó là việc hỗ trợ mạng Wi-Fi 6 nhanh nhất hiện nay





iPhone SE thế hệ thứ 2 được ra mắt với 3 màu sắc: đen, đỏ, trắng giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn





Sự ra mắt của iPhone 2020 bên cạnh việc nhận được nhiều sự thu hút, yêu thích thì vẫn còn không ít ý kiến trái chiều về sản phẩm, khi có ít sự cải tiến và giống với những mẫu iPhone trước đó





Tuy nhiên, vào giai đoạn dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế toàn cầu thì mẫu iPhone mới này đáp ứng được nhu cầu sở hữu chiếc iPhone cấu hình cao, giá rẻ của rất nhiều người

Với mức giá khởi điểm 399 USD cho phiên bản iPhone SE 2020 dung lượng 64 GB, đây được biết đến là sản phẩm có giá rẻ nhất mà Apple tung ra thị trường

Máy dung lượng 128 GB, có mức giá là 449 USD, rẻ hơn khoảng 50 USD với chiếc iPhone 8 cùng dung lượng





Đặc biệt, với phiên bản iPhone SE 2020 dung lượng 256 GB có giá 549 USD, thấp hơn so với chiếc iPhone XR 64 GB trước đó khoảng 50 USD





iPhone SE thế hệ thứ 2 có thiết kế nhỏ gọn, được trang bị màn hình Retina IPS LCD 4.7 inch





So với chiếc iPhone SE ở thế hệ 1 ra mắt năm 2016, iPhone SE 2020 có màn hình lớn hơn mức 4 inch, và kích thước tổng thể tăng thêm 30%





Chiếc iPhone có thiết kế gần giống với iPhone 8, có viền kim loại, phím Home cảm ứng lực hỗ trợ cảm biến Touch ID





Nếu như các sản phẩm từ iPhone 3G cho đến iPhone 8 có màu viền trước là màu trắng thì đến iPhone SE thế hệ thứ 2 này lại được thiết kế với một màu đen duy nhất ở phần viền mặt trước của máy





Mặt lưng của iPhone là lớp kính bóng, đơn giản hơn khi dòng chữ iPhone sát mép máy không còn nữa. Giống với iPhone 11, logo Apple trên iPhone SE 2020 được thiết kế ở chính giữa mặt lưng





Máy có hai camera: 1 trước và 1 sau nằm ở góc trái trên cùng





Điểm ấn tượng ở iPhone SE 2020 thể hiện ở việc được trang bị chip A13 Bionic, con chip mạnh mẽ hàng đầu hiện nay





Trước đó, chip A13 Bionic cũng được sử dụng cho iPhone 11 và 11 Pro, đem lại hiệu quả cao, cấu hình máy mạnh mẽ, và thời lượng pin tăng lên





Đồng thời, chế độ Power Reserve ở iPhone SE 2020 duy trì máy tối đa trong khoảng 5 giờ từ khi pin yếu đến khi sập nguồn





Việc tích hợp con chip A13 Bionic và bộ xử lý Neural Engine thế hệ thứ 3 còn giúp cho chất lượng ảnh khi chụp bằng iPhone SE 2020 tốt hơn





Camera có độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/18, và tính năng chụp ảnh xóa phông khi chụp người cũng được so sánh ngang với chiếc iPhone XR trước đó





Ngoài ra, iPhone SE 2020 còn tạo sự thích thú cho người dùng khi camera trước có độ phân giải 7 MP được trang bị công nghệ chống rung quang học OIS





Hỗ trợ quay video 4K với tốc độ 60 khung hình/giây, chất lượng âm thanh và hình ảnh được cải tiến hơn





Tính năng đặc biệt tiếp theo của chiếc iPhone đó là khả năng chống nước. iPhone SE 2020 có thể chịu được áp lực nước trong 30 phút, ở độ sâu 1m theo chứng chỉ IP67





iPhone SE 2020 hỗ trợ 2 SIM, bao gồm: 1 SIM vật lý và 1 SIM điện tử (eSIM), cùng với đó là việc hỗ trợ mạng Wi-Fi 6 nhanh nhất hiện nay





iPhone SE thế hệ thứ 2 được ra mắt với 3 màu sắc: đen, đỏ, trắng giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn





Sự ra mắt của iPhone 2020 bên cạnh việc nhận được nhiều sự thu hút, yêu thích thì vẫn còn không ít ý kiến trái chiều về sản phẩm, khi có ít sự cải tiến và giống với những mẫu iPhone trước đó





Tuy nhiên, vào giai đoạn dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế toàn cầu thì mẫu iPhone mới này đáp ứng được nhu cầu sở hữu chiếc iPhone cấu hình cao, giá rẻ của rất nhiều người