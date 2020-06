Ảnh hưởng bởi Covid-19, tín dụng cuối tháng 5 chỉ tăng 1,96%

ANTD.VN - Hết 5 tháng đầu năm, tín dụng mới tăng trưởng 1,96%, cách xa mục tiêu 14%/năm mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra đầu năm. Nguyên nhân do dịch bệnh Covid-19 khiến cầu tín dụng thấp.

Doanh nghiệp chưa có nhu cầu vay vốn



Thông tin tại buổi họp báo về kết quả điều hành chính sách tiền tệ những tháng đầu năm, chiều 5/6, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 29/5/2020, tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 3,4% so với cuối năm 2019; thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) thông suốt.

Bám sát diễn biến dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, đảm bảo chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng khôi phục nhanh chóng sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, dưới tác động của dịch bệnh, cầu tín dụng tăng thấp, đến ngày 29/5/2020, tín dụng chỉ tăng 1,96% so với cuối năm 2019. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, tăng trưởng tín dụng năm nay thấp hơn nhiều (5 tháng đầu năm 2019, tín dụng tăng 5,74%), và còn cách rất xa so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay là 14%.

Cầu tín dụng 5 tháng đầu năm rất thấp do ảnh hưởng của Covid-19

Trả lời câu hỏi liệu năm nay NHNN có điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hay không, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN cho biết, chỉ tiêu tín dụng 14% được cơ quan này xây dựng trên cơ sở đánh giá các điều kiện kinh tế cuối năm 2019, khi chưa có dịch bệnh.

Tuy nhiên, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng chỉ là 1 chỉ tiêu trung gian, là chỉ tiêu định hướng. Đến thời điểm này, NHNN nhận thấy tăng trưởng tín dụng rất thấp do tác động dịch bệnh, các doanh nghiệp vẫn đang giải quyết những khoản nợ đến hạn chưa trả được, xin giãn hoãn, chưa có nhu cầu vay mới.

Do vậy, một số TCTD tăng trưởng tín dụng rất thấp, thậm chí âm, một số đề xuất điều chỉnh. ”Chúng tôi đã giao các vụ liên quan xem xét, phân tích, để nếu cần thiết sẽ điều chỉnh. NHNN sẽ tiếp tục định hướng trọng tâm nguồn vốn vào lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên” – Phó Thống đốc NHNN cho hay.

Nếu có điều kiện, sẽ tiếp tục giảm lãi suất

Về lãi suất, NHNN cho biết, trong 5 tháng đầu năm, cơ quan này đã điều chỉnh giảm 2 lần các mức lãi suất điều hành, với tổng mức giảm 1,0-1,5%/năm để hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN; giảm 0,6-0,75%/năm trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng và giảm 1%/năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên (hiện ở mức 5,0%/năm), để hỗ trợ giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, mặt bằng lãi suất thị trường có xu hướng giảm so với đầu năm.

Về lãi suất cho vay, hệ thống các TCTD đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với lãi suất cho vay giảm mạnh từ 05-2,5%, thậm chí có NHTM còn giảm lãi suất cho vay tới 3-4%/năm.

Việc cho vay mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh do các TCTD chủ động triển khai trên cơ sở đánh giá và chia sẻ với khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, khả năng tài chính và cân đối vốn của TCTD; tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn nhưng không nới lỏng, hạ thấp điều kiện tín dụng để đảm bảo chất lượng tín dụng, duy trì tính lành mạnh, an toàn của hoạt động ngân hàng trong những năm tới.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay cơ quan này sẽ điều chỉnh lãi suất điều hành dựa trên bối cảnh kinh tế chung, đặc biệt là lạm phát. “Nếu có điều kiện giảm thì NHNN sẽ tiếp tục giảm lãi suất điều hành. Hiện nay, so với mức giảm của các ngân hàng trung ương trên thế giới thì mức giảm lãi suất điều hành của NHNN đã khá sâu” – lãnh đạo NHNN cho biết.

Về việc cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, NHNN cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai quyết liệt, tất cả các TCTD, kể cả công ty tài chính, ngân hàng nước ngoài đều vào cuộc mạnh mẽ.

Theo đó, đến 25/5/2020 đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho gần 224 nghìn khách hàng với dư nợ gần 152 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 326 nghìn khách hàng với dư nợ trên 1,14 triệu tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt 767.607 tỷ đồng cho 196.369 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5 – 2,5% so với trước dịch.

Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện gia hạn nợ cho 150.714 khách hàng với dư nợ 3.813,6 tỷ đồng, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho 75.209 khách hàng với dư nợ 1.567,6 tỷ đồng, cho vay mới đối với 680.031 khách hàng với dư nợ 25.756,5 tỷ đồng.