Chuyên gia lưu ý rằng 17 năm trước, cùng với đồng nghiệp Andrei Kobyakov, ông đã xuất bản cuốn sách Hoàng hôn của đế chế Dollar và sự kết thúc của Pax Americana, trong đó đã thảo luận về vấn đề này. Mặc dù thực tế là trong vài năm qua đã phải hứng chịu một số đợt tấn công dữ dội của những người phản đối nhưng vị chuyên gia vẫn không thay đổi quan điểm. Hơn nữa, ông Khazin chắc chắn rằng nhận định trên cuối cùng sẽ được đa số chấp nhận. "Nhưng nếu điều này là như vậy, thì chúng ta đang tiến gần đến thời điểm giá vàng vật chất (vàng giấy không được quan tâm trong lúc hoảng loạn, nó có thể không hoạt động để đổi lấy tiền thật ở mức giá hợp lý hoặc ít hơn) có thể bắt đầu tăng trưởng mạnh trở lại". "Có thể lấy ví dụ như thời điểm cách đây vài năm, khi vàng tăng giá gần như một đơn đặt hàng lớn", nhà kinh tế học cho biết. Sau đó, giá vàng đã tăng lên 2.000 USD mỗi ounce, ông Khazin nhớ lại. Chỉ thông qua những nỗ lực chung của các ngân hàng trung ương và các tổ chức tài chính thương mại, tình hình đã ổn định và giảm giá gần gấp đôi. Hiện tại một số thay đổi đã được vạch ra một lần nữa. Bên cạnh đó, thật hợp lý khi mua kim loại quý để lưu trữ lâu dài chỉ khi giá trị của nó không vượt quá 5.000 USD. "Nhưng nếu giá vàng đạt 20.000 USD, nó cần được bán... Đó là một đỉnh cao hoảng loạn, không có khả năng tăng cao hơn, vì vậy nếu bạn bán ở mức giá này, bạn có thể mua với giá dễ chịu hơn trong một khoảng thời gian ngắn", ông Khazin giải thích. Trước đó đã có báo cáo rằng tại Mỹ có sự thiếu hụt hoàn toàn nguồn vàng. Không có vàng miếng hoặc đồng xu làm bằng kim loại này để mang ra giao dịch. Các chuyên gia đã thu hút sự chú ý đến thực tế là sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 đã gây ra khủng hoảng kinh tế, dẫn tới sự gia tăng các giao dịch vàng. Tình hình đã đạt đến mức mà ngày nay ở Mỹ gần như không thể tìm thấy vàng miếng hoặc đồng xu làm từ kim loại quý này. Một tình huống tương tự cũng được quan sát ở châu Âu. Tình trạng hiện tại đã khiến các chủ ngân hàng New York tìm kiếm sự giúp đỡ từ Sở đúc tiền Hoàng gia Canada. Nhưng tổ chức này không thể đáp ứng nhu cầu vàng tăng do việc kiểm dịch tại nhà của các nhân viên. "Tại London, các nhân viên ngân hàng thuê tư nhân hoặc cố gắng tìm các máy bay chở hàng quân sự để đưa vàng thỏi của họ tới các sàn giao dịch ở New York", tờ Wall Street Journal đưa tin, nhấn mạnh sự thiếu hụt hoàn toàn kim loại quý. Điều đáng chú ý là Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhận ra tác động đối với nền kinh tế của đại dịch COVID-19, ông đã ký một nghị định về việc phân bổ 2,2 nghìn tỷ USD để tài trợ cho các biện pháp giảm thiểu khủng hoảng. Khoảng 300 tỷ USD sẽ được trả một lần cho các công dân có việc làm của Mỹ, 250 tỷ USD sẽ dành cho bảo hiểm thất nghiệp mở rộng và 350 tỷ USD sẽ được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, bao gồm cả giảm thuế. Hiện tại nhiều cường quốc thế giới, bao gồm Nga, đang thể hiện sự quan tâm đến vàng. Đồng thời các chuyên gia đồng ý rằng trong 10 năm tới, Liên bang Nga sẽ vượt qua nước dẫn đầu hiện tại là Trung Quốc trong việc khai thác kim loại quý này.

