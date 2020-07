Các giá trị nổi bật của chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội của Amway là: Trách nhiệm đạo đức, Trách nhiệm thiện nguyện, Trách nhiệm pháp lý, Trách nhiệm kinh tế. Cụ thể, trong năm 2019, Amway Việt Nam đã đầu tư hơn 19 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng, hỗ trợ gần 90.000 người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.

Amway Việt Nam đóng góp hơn 19 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng trong năm 2019

Kể từ khi thành lập vào năm 1959, Amway luôn đề cao các giá trị Trách nhiệm đạo đức như gắn phát triển kinh doanh với việc bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường làm việc chú trọng đến yếu tố con người. Trong năm 2019, Amway được vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á.

Đối với Trách nhiệm thiện nguyện, trong năm 2019, Amway có các hoạt động như Trao quà Tết cho học sinh vùng cao tại tỉnh Yên Bái, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Bình Dương, đồng hành cùng báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 2.200 phần quà cho các em nhỏ trong dịp Trung thu, đồng hành cùng chương trình Người đẹp Nhân ái trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, trao tặng học bổng Amcham 2019 cùng phát triển nhân tài cho đất nước.

Trọng tâm của các hoạt động thiện nguyện của Amway là các chương trình hướng đến trẻ em. Trong đó chương trình ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất là Nutrilite Power of 5. Năm 2019 đánh dấu hành trình 5 năm chương trình Nutrilite Power of 5 tại Việt Nam. Chương trình được Tập đoàn Amway thực hiện tại 15 quốc gia, cung cấp miễn phí gói đa vi chất Nutrilite Little Bits nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ em. Năm 2019 đánh dấu bước tiến mới của chiến dịch Nutrilite Power of 5 tại Việt Nam khi phối hợp cùng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em thuộc Bộ Y tế thông qua dự án “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi”, giai đoạn 2019-2020. Trong vòng 2 năm, dự án sẽ cung cấp miễn phí 1.024.344 hộp sản phẩm Nutrilite Little Bits cho trẻ em tại Nghệ An và Hà Giang, cũng như phối hợp với với ngành y tế tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức dinh dưỡng cho cán bộ y tế, phụ nữ có thai và người có con dưới 5 tuổi.

Ở mục tiêu Trách nhiệm Pháp lý, năm 2019 là lần thứ 4 liên tiếp Amway có mặt trong bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững, và đồng hành cùng Bộ Công thương trong chuỗi hoạt động “Ngày vì quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019”.

Điểm nhấn của các hoạt động trách nhiệm pháp lý chính là việc Amway Việt Nam là công ty Bán hàng Đa cấp đầu tiên được Bộ Công thương xác nhận đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động kinh doanh theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP. Thành quả này khẳng định vị thế của Amway, sự nghiêm túc trong thực thi pháp luật Việt Nam, cũng như cam kết phát triển bền vững, hướng đến mục tiêu “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Trong năm 2019, Amway cũng đã đạt được các mục tiêu quan trọng trong Trách nhiệm kinh tế. Dựa trên doanh thu toàn cầu, Amway được bảng xếp hạng Direct Selling News vinh danh là công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới và dẫn đầu bảng xếp hạng trong 8 năm liên tiếp.

Tại Việt Nam, Amway đẩy mạnh phát triển chuỗi trung tâm trải nghiệm sản phẩm hiện đại, giúp người tiêu dùng trải nghiệm đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ và được tư vấn về các sản phẩm của tập đoàn. Trong xu hướng phát triển số, Amway đã và đang tăng cường hỗ trợ Nhà phân phối xây dựng và tạo mối quan hệ gắn kết với các cộng đồng đa dạng và năng động như cộng đồng chăm sóc sức khỏe, cộng đồng chăm sóc sắc đẹp, cộng đồng yêu thích ẩm thực.

Là một tập đoàn có lịch sử phát triển lâu dài, Amway cũng không đứng ngoài những thay đổi do Cách mạng Công nghệ 4.0 mang tới. Thông qua tọa đàm Khởi nghiệp và trở thành người lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0, Amway đã cung cấp cho người tham dự bức tranh đa chiều mà cộng đồng khởi nghiệp sẽ đối diện trong tương lai, để các nhà kinh doanh trẻ đưa ra lựa chọn phù hợp trong quá trình khởi nghiệp của bản thân.