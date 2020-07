ABBANK nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020"

ANTD.VN - Trải qua các bước đánh giá nghiêm ngặt về môi trường làm việc, chính sách, chế độ đãi ngộ và các hoạt động nội bộ dành cho cán bộ nhân viên… ngày 1-7, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vinh dự được Tạp chí Nguồn Nhân lực Châu Á (HR Asia) công nhận là một trong những Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020 – Best Company to work for in 2020.

Đây là giải thưởng thường niên uy tín, đánh giá về môi trường làm việc mang tầm vóc quốc tế và có giá trị cao trong khu vực châu Á. Năm 2020, Việt Nam có 308 doanh nghiệp với tổng 11.430 người lao động tham gia chương trình đánh giá này. Kết quả bình xét do HR Asia công bố được dựa trên chuỗi các hoạt động khảo sát ngẫu nhiên, phỏng vấn chi tiết người lao động về môi trường làm việc, các chính sách, định hướng, hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại mỗi doanh nghiệp.

Đại diện ABBANK nhận giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020 – Best Company to work for in 2020

Những doanh nghiệp đạt giải đều phải đảm bảo các tiêu chí đánh giá theo mô hình 3 nhóm chính: Nhóm Core: Leadership & Organisation – Đường hướng tổ chức, Culture & Ethics – Văn hóa và đạo đức doanh nghiệp, Active Initiatives – Chế độ đãi ngộ; Nhóm Self: Heart - Gắn kết mặt cảm xúc, Mind - Suy nghĩ và động lực, Soul - Niềm tin và thái độ; Nhóm Group: Think - Nhận thức về tập thể, Mind - Suy nghĩ và động lực, Do - Hành động theo tập thể.

Theo đó, ABBANK là một trong số 66 doanh nghiệp, tổ chức vinh dự được HR Asia công nhận là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2020. Đại điện HR Asia cho biết: “Các tiêu chí của ABBANK đều đạt điểm đánh giá cao so với yêu cầu, đặc biệt đạt điểm gần tuyệt đối (4,54/5) cho 02 nội dung: Doanh nghiệp luôn có những chính sách khuyến khích CBNV phát triển thêm những kỹ năng/bằng cấp; CBNV có tinh thần gắn bó và phát triển lâu dài, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và nỗ lực phát triển để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chung trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp”.

Ông Đào Mạnh Kháng – Chủ tịch HĐQT ABBANK cho biết: “Với ABBANK, mỗi CBNV đều có vị trí then chốt, đóng góp công sức quan trọng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng. Chính vì thế, việc xây dựng một môi trường làm việc với không gian để người lao động có thể phát triển luôn là chiến lược ưu tiên hàng đầu trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại ABBANK. Trong giai đoạn sắp tới, ABBANK sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi kết hợp với việc triển khai thêm nhiều chương trình đào tạo nội bộ để bồi dưỡng thêm về chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng và đặc biệt vun đắp thái độ làm việc tích cực cho từng vị trí”.