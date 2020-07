6 tháng đầu năm 2020, dư nợ tín dụng tại VietinBank tăng 4,5 nghìn tỷ đồng

Giảm lãi suất, phí, hỗ trợ tối đa khách hàng

6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng tới toàn nền kinh tế nói chung và VietinBank nói riêng. Tuy nhiên, bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), VietinBank đã triển khai đồng bộ nhiều sản phẩm, dịch vụ (SPDV), giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua đại dịch.

Theo đó, VietinBank đã kịp thời triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01 và văn bản hướng dẫn của NHNN. Cụ thể, đối với khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, VietinBank đã hỗ trợ hạ lãi suất lên tới 2%, trung bình ở mức 0,6%/năm cho gần 9 nghìn khách hàng với dư nợ được miễn giảm lãi suất lên tới hơn 242 nghìn tỷ đồng; cơ cấu gốc và lãi cho hơn 8,4 nghìn tỷ đồng dư nợ gốc, lãi của gần 1,7 nghìn khách hàng. Đồng thời, VietinBank cũng hỗ trợ tối đa cho khách hàng để phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh với tổng doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch lên tới trên 184 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế sụt giảm trước tác động của dịch bệnh; phát huy vai trò chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, VietinBank đã triển khai nhiều chính sách miễn, giảm lãi suất, phí dịch vụ để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Do đó việc thực hiện các chỉ tiêu quy mô 6 tháng đầu năm 2020 của VietinBank ở mức thấp so với kế hoạch đề ra và so các năm trước.



Tuy nhiên, với những biện pháp chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo đối với từng khu vực, từng CN và sự nỗ lực của các CN, đơn vị kinh doanh trong toàn hệ thống VietinBank, các chỉ tiêu kinh doanh đã có những bước tăng trưởng tích cực trở lại.

Đến hết tháng 6/2020, dư nợ tín dụng bao gồm cả CN nước ngoài đạt 946,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5 nghìn tỷ đồng so với đầu năm, đặc biệt được cải thiện đáng kể trong tháng 6. Nguồn vốn huy động thị trường 1 tại 30/6/2020 tăng hơn 21 nghìn tỷ đồng so với 2019; cơ cấu nguồn vốn đã có sự chuyển dịch tích cực trong các tháng quý II.

VietinBank đã chủ động cơ cấu lại nguồn vốn huy động lãi suất hợp lý và tăng cường tiết giảm chi phí để có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong năm 2020.

Đối với hoạt động quản trị rủi ro, VietinBank đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát chất lượng danh mục, thu hồi, xử lý nợ xấu, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu trong hạn mức được giao. Song song với đó, Ban lãnh đạo VietinBank chủ trương nâng cao vai trò quản trị rủi ro, phát triển nhân sự, công nghệ, nâng cao công tác vận hành hỗ trợ tốt nhất hoạt động kinh doanh kết hợp với các giải pháp về quản trị hiệu quả chi phí, hiện đại hóa ngân hàng.

Ông Lê Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu tại Hội nghị

Trung tâm Phát triển giải pháp tài chính khách hàng

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, tác động lớn tới nền kinh tế trong suốt thời gian qua nhưng 6 tháng đầu năm hoạt động kinh doanh của VietinBank vẫn có những kết quả tích cực.



Đặc biệt, ngay sau khi thực hiện quá trình giãn cách xã hội, nền kinh tế - xã hội đã dần đi vào ổn định, bình thường hoá thì các hoạt động của VietinBank đã có những sự cải thiện rõ nét. Điều này cho thấy những định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban lãnh đạo đã rất kịp thời và có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của VietinBank.

Trong thời gian tới, toàn hệ thống VietinBank sẽ tập trung, nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy, phục hồi hoạt động kinh doanh, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, VietinBank đã công bố quyết định thành lập Trung tâm phát triển giải pháp tài chính khách hàng nhằm chuyển dịch mô hình tăng trưởng chiến lược theo hướng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, bài bản cho khách hàng.

Trung tâm phát triển giải pháp tài chính khách hàng có chức năng tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác thúc đẩy kinh doanh, phối hợp với các phòng khách hàng phát triển và triển khai các giải pháp tài chính đến từng nhóm đối tượng khách hàng gồm 3 đơn vị chức năng: Phòng thúc đẩy kinh doanh; Phòng phát triển giải pháp tài chính; Phòng triển khai giải pháp tài chính.